Bankon (Siguiri) : le sous-préfet déclaré persona non grata par le Sotikèmo de Lénkèkoro Kinièba et Kodjou

C’est sur un ton de déception que le doyen du village de Lénkèkoro Kinièba, Siaka Traoré, s’est exprimé sur la situation délétère qui prévaut dans sa localité. Ce district relève de la sous-préfecture de Bankon situé à 65 km du centre-ville de Siguiri. Depuis belle lurette, les deux localités se trouvent opposées en dépit de l’intervention de beaucoup de citoyens. Cette opposition des deux villages a entamé non seulement le tissu social mais aussi les différents liens parentaux. Le doyen du village de Lénkèkoro Kinièba exprime son mécontentement par rapport à cette situation.

« Aujourd’hui, nous vivons dans la crainte. Moi étant doyen, je demande au président Alpha Condé de voir la situation de Kinièba. Le préfet de Siguiri est au courant de ça, le gouverneur de Kankan, même une fois le ministre Bouréma Condé est intervenu dans cette affaire. Nous ne voulons aucune collaboration de Bankon qui nous a oubliés. Vraiment la population de Kinièba est inquiète. Nous traversons la plus grande difficulté, parce que tout le temps les deux localités s’affrontent. Mais ce qui est clair, et le sous-préfet, le maire et autre cadre, nous ne voulons plus les voir ici », prévient Siaka Traoré, Sotikemo de Kinièba.

En outre, cette localité de Kinièba qui est située à 65 km du centre-ville de Siguiri a connu des conflits domaniaux qui ont coûté la vie à plusieurs personnes des deux côtés. Mais malgré tout, les autorités sont incapables de gérer ce conflit qui n’en finit plus.

Le sous-préfet a reçu des avertissements dans ce sens. « D’ailleurs, nous avons averti le sous-préfet de ne plus mettre pied ici pour n’importe quelle activité administrative, le maire également. Sinon, ça va très mal se passer », fait savoir la population de Kodjou et Lénkèkoro Kinièba.

Présentement, la situation est tendue entre les deux localités. Le sous-préfet se dit inquiet dans l’accomplissement de sa mission dans les localités de Bankon. Affaire à suivre.

