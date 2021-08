Bano Barry (MENA) : “il n’y a pas eu à Conakry une goutte de pluie pendant l’entrée en 7è “

Se prononçant sur le calendrier des examens nationaux ce mercredi dans l’émission Mirador de FIM FM, le ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (MENA) a déclaré qu’il n’y avait pas eu de pluie durant les examens d’entrée en 7ème.

Selon lui, il aurait plus plu pendant les examens du BEPC qu’à ceux du Baccalauréat, mais aucune goutte ne serait tombé durant les épreuves d’entrée en 7ème année.

« Il y a eu plus de pluies au BEPC qu’au BAC. Et il n’y a eu aucune goutte de pluie à l’entrée en 7ème. Je le dis et je le répète et vous pouvez vérifier. Pendant l’entrée en 7ème il n’y a pas eu de pluie. Il n’y a pas eu à Conakry une goutte de pluie pendant l’entrée en 7ème », a-t-il déclaré.

À en croire Professeur Alpha Amadou Bano Barry, la pluie ne commence jamais au même moment en Guinée« Je vais vous expliquer une chose, il y a cinq micros climats en Guinée. La pluie ne commence jamais en Guinée à la même période sur l’ensemble du territoire national. Lorsqu’on mange du maïs à Labé, il y a des régions en Guinée qui commencent à voir les premières pluies. Si j’arrête les examens à Conakry parce qu’il pleut, est-ce que quand il fait chaud à Siguiri je dois arrêter les examens ? Quand quelqu’un a problème personnel, il croit que la République de Guinée doit s’arrêter de fonctionner par rapport à son problème personnel », a soutenu le ministre de l’éducation nationale.

Maciré Camara