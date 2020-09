Bano, ministre de l’Education à propos du bac 2020 : ‘’il n’y a pas eu de manipulation des résultats’’

Intervenant dans l’émission les “Grandes Gueules” de Espace Tv ce mardi, 29 septembre, professeur Alpha Amadou Bano Barry a été très strict concernant les résultats du baccalauréat cette année.

Selon le ministre de l’éducation nationale et de l’Alphabétisation, il n’y a eu aucune manipulation des résultats visant à faire échouer les élèves guinéens.

« Il n’y a pas eu de manipulation des résultats. Et je vais ajouter quelque chose afin que vous soyez au courant. Dans tout le Ministère, il n’y a que trois personnes qui ont vu les résultats avant diffusion, le chargé de l’informatique du service examen, la secrétaire générale du ministère et moi-même. Lorsque j’ai reçu les résultats et que j’en ai fait un compte-rendu à l’autorité, j’ai fait diffuser les résultats à l’instant où j’ai terminé ces consultations. J’ai fait diffuser ces résultats en l’état sans aucune modification. Je pense que les Guinéens devraient quand même comprendre que nous ne sommes pas là pour jouer avec les résultats. Ça ne fait pas partie de ma culture, et ce n’est pas dans ma morale. Les résultats sont sacrés, la performance des élèves doit être respectée. Celui qui a réussi c’est bien, celui qui n’a pas réussi je veux comprendre pourquoi il n’a pas réussi. Mais je ne suis pas là pour repêcher X ou Y ou pour empêcher les gens d’être admis parce que l’État a des problèmes financiers ou pas », dit-il.

Maciré Camara