Banque centrale : le nouveau Gouverneur s’engage à poursuivre les réformes et apporter sa touche (Karamo Kaba)

Le Gouverneur et les vice-Gouverneurs de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), nommés hier soir par décret du présidentiel ont été officiellement installé ce mercredi, 8 décembre, dans leur nouvelle fonction. La cérémonie de passation de service s’est déroulée dans la salle du conseil d’administration de la BCRG.

Dans son allocution, le gouverneur sortant a rappelé les réformes et les réalisations qu’il a faites durant les années qu’il a passé à la tête de la BCRG.

« C’est pour moi un insigne honneur d’avoir eu à travailler pour notre pays, pour notre maison commune, la Guinée pendant toutes ces années. Vous me permettez à cette occasion d’adresser ma profonde gratitude au professeur Alpha condé, président de la République à l’époque, qui m’a fait l’insigne honneur de me placer cette confiance. Vous me permettez également de remercier très sincèrement le président de la transition, le président de la République, chef de l’État, le Colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées et ses collaborateurs dont certains sont ici présents pour leur confiance, pour leur respect et leur estime à travers ma personne et à l’équipe que j’ai dirigée », a déclaré Lounceny Nabé.

Poursuivant, le Gouverneur de la BCRG sortant a rappelé que la banque centrale est sur la bonne voie aujourd’hui car, dit-il : « le taux de change, la réduction de l’inflation, la modernisation et biens d’autres secteurs monétaires n’ont rien à envier dans ce domaine aux pays de la sous région ou à d’autres pays ».

Lounceny Nabé a exprimé sa disponibilité à travailler pour la Guinée.

Le Gouverneur entrant a assuré la poursuite des réformes entreprises par son prédécesseur mais aussi à apporter sa touche.

« Je n’aurai pas de honte à vous demander des choses et si je ne comprends pas, je n’aurai pas de honte à vous redemander, encore et encore jusqu’à ce que je comprenne », a d’abord indiqué Karamo Kaba avant de poursuivre : « l’humanisme est à mes yeux une des choses les plus importantes. Il ne faut jamais oublier que derrière les chiffres qu’on va traiter, le Gouverneur parlait d’intérêt, d’inflation, il y a des gens derrière. Il y a des vies derrière, il ne faut jamais oublier ça. Il faut également veiller à l’indépendance de cette institution, à sa crédibilité, à œuvrer chaque jour pour qu’il ait la confiance et l’éthique, je tiens beaucoup à ça. Il y a plusieurs réformes qui ont été entreprises. Nous, nous allons poursuivre ce que vous avez fait. On va vraiment travailler là-dessus, il y aura beaucoup d’amélioration mais il faut que je découvre d’abord l’Institution et on va porter après notre touche. C’est que je vais dire aux salariés de la BCRG. Je vais vous rencontrer tous », a-t-il rassuré.

« Si vous avez aujourd’hui bénéficié de la confiance du président de la République, c’est bien entendu en tenant compte de vos capacités, de vos compétences et c’est la raison pour laquelle, il a porté sa confiance sur votre personne. Aujourd’hui tous les regards sont braqués sur cette noble et prestigieuse institution et on a l’espoir que vous allez relever ce défi. Défi de la réussite, car le président souhaite des résultats et des résultats positifs dans l’intérêt de la Guinée. Le gouverneur sortant a fait également ses preuves, il est resté le temps qu’il est resté, on l’a vu à l’œuvre, à l’épreuve et on souhaite que dans ses futures fonctions qu’il fasse preuve des mêmes réussites car c’est un haut cadre de l’Etat guinéen », a souligné Abdourahmane Sikhé Camara, le secrétaire du gouvernement.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08