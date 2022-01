Banques et Assurances : les travailleurs du secteur présentent leurs vœux aux autorités de la BCRG

Les travailleurs de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) ont présenté ce mercredi 5 janvier 2022 leurs vœux de nouvel an au gouverneur de l’institution et à ses proches collaborateurs.

C’était en présence de plusieurs invités dont des membres du comité de politique monétaire, du comité d’audit, anciens gouverneurs et vice-gouverneurs de la BCRG, le président de l’Association professionnelle des Banque, le président de l’Association des Assureurs de Guinée, le président de l’Association des institutions de micro-finances de Guinée, le représentant des établissements des volets électroniques et des représentants de toutes les autres structures évoluant dans le secteur des banques et assurances.

Au nom de l’ensemble des travailleurs de l’institution, le Directeur des Ressources Humaines, Aboubacar Condé n’a pas de mots pour remercier remercié le gouverneur et ses deux vice-gouverneurs, avant d’affirmer : « Au nom de tous les travailleurs de la BCRG, nous vous présentons nos meilleurs vœux 2022, de santé, de prospérité, de paix, de longévité et de réussite à Monsieur le gouverneur, ses vice-gouverneurs ainsi qu’à leurs familles respectives. L’ensemble du personnel vous souhaite la bienvenue à Monsieur le gouverneur et à ses vice-gouverneurs. »

Poursuivant, il dira que l’année 2021 a été pleine d’activités pour le personnel de la BCRG et ce, en dépit du contexte général difficile. « Comme les années passées, la Banque Centrale a enregistré en 2021 beaucoup d’évènements. Le plus marquant a été le changement de l’équipe de gouvernance de la banque. Dieu merci, vous avez su rassurez le personnel à travers votre engagement et surtout par vos différentes discisions en sa faveur. Au niveau bilan social, il y a eu parmi tant d’autres : l’amélioration de quelques éléments du salaire du personnel ; promotion de dix (10) cadres et agents au titre de la valorisation des diplômes ; promotion de 31 cadres et agents ; mobilité fonctionnelle de trois (3) cadres de direction à des postes de responsabilité équivalente ; des frais médicaux pour le personnel ; de la bonne gestion de la caisse de retraite complémentaire pour le paiement des pensions des retraités ; évacuation sanitaire au Maroc et Tunisie de 25 agents et cadres de toute catégorie… »

Pour le secrétaire général de la délégation syndicale de la BCRG, « diriger une banque centrale, est une charge lourde. Mais force est de reconnaitre que votre entourage rompu à la tâche, vous permettra d’accomplir vos nobles missions. Aussi, vous disposez des instruments de gestion qui font de la BCRG, l’administration la mieux organisée en République de Guinée qui sont entre autres : le conseil d’administration, le comité des agréments, le comité monétaire, le comité des investissements, le conseil de discipline, la mission d’avancement, le comité de code et de déontologie, le code vestimentaire, le plan de retraite anticipé et la retraite complémentaire », dira en substance le camarade Sow.

Quant au président de l’Association professionnelle des banques (APB), Guy Laurent FONDJO, il dira que l’année 2021 a été sur le plan sanitaire, une année moins éprouvante que celle de 2020, grâce selon lui, à l’arrivée des vaccins qui ont contribué à contenir la propagation de la pandémie Covid-19. « L’année 2021 a aussi été marquée par l’avènement du Comité national de rassemblement pour le développement (CNRD) qui a pris le pouvoir depuis le 5 septembre 2021, en engageant le pays dans une transition visant l’instauration d’un cadre institutionnel plus vertueux et la refondation de l’Etat avec une moralisation de la gestion publique », a-t-il mentionné, avant d’adresser au gouverneur et à ses collaborateurs les vœux les meilleurs de l’APB.

Prenant la parole, le gouverneur, Dr Karamo Kaba a formulé pour ses hôtes et à leurs familles respectives ses vœux de santé, de paix, de bonheur et de prospérité. « Que l’année 2022 soit celle de la réalisation des grands défis et des grandes ambitions au niveau de notre formidable Institution », a-t-il précisé.

A l’en croire, l’année 2021 a été marquée par une reprise de l’activité économique mondiale, dans un contexte de persistance de la pandémie de COVID-19 et de l’apparition de nouveaux variants.

« Cette reprise a été soutenue par les progrès dans les campagnes de vaccination, favorisant la réouverture des économies, et les mesures de soutiens à l’économie, notamment budgétaire et monétaire. Selon les perspectives de l’économie mondiale du Fonds Monétaire International, le rythme de progression du PIB mondial serait de 6 % en 2021, contre une récession de 3,2 % en 2020. Au niveau national, malgré la persistance de la pandémie de COVID – 19, l’économie est restée résiliente, grâce aux performances de tous les secteurs d’activités. Selon les prévisions du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, la croissance économique, soutenue par la vaccination, la reprise des activités et l’ouverture des frontières, s’établirait à 5,5 % en 2021, contre une prévision initiale de 5,2 %. En glissement annuel, l’inflation s’établit à 12,6 % en novembre 2021, contre 10,6 % en décembre 2020. Elle est tirée par les prix des produits alimentaires, d’ameublement et d’équipement, en lien avec la perturbation de l’approvisionnement des marchés en produits de consommation, la hausse des coûts du transport maritime ainsi que les coûts d’ajustement résultant de la mise en œuvre des opérations du guichet unique du commerce extérieur… »

