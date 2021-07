Banques : la BICIGUI change de nom et de couleur et devient VISTAGUI !

Vista Bank a rachetée les parts d’actions de PNB Paribas (55,6%) au capital de la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Guinée (BICIGUI), considérée comme le premier groupe bancaire privé en République de Guinée, pour élargir le réseau des banques de Vista en Guinée, Sierra-Leone, Gambie et Burkina Faso.

C’est à travers un point de presse animé ce jeudi 29 juillet, par l’administration de cette société bancaire, dans les locaux de la BICIGUI sis à Kaloum qu’ils l’ont annoncé devant un parterre de journalistes. Désormais, la filiale de PNB Paribas change officiellement de nom et devient “VISTAGUI” une filiale de Vista-Bank, avec une couleur rouge.

Le Président du Conseil d’Administration, M. Fodé Manga Touré de Vista Bank Guinée, décline les motivations qui ont poussé la société Vista-Bank à acquérir les parts d’actions de BNP Paribas au capital de la BICIGUI. « Cette initiative que nous avons entamée qui est celle de renforcer nos investissements et notre présence en Guinée, un pays qui nous a accueillis, un pays qui nous a aidés à mettre en place notre institution bancaire et auquel nous croyons. Un pays dans lequel nous continuons à investir pour accompagner les entrepreneurs guinéens et les investisseurs guinéens à créer des champions guinéens. », dit-il. Et d’ajouter : « l’objectif c’est de renforcer notre présence en Guinée, pour être la première banque en Guinée. Et la banque restera fortement engagée auprès des entreprises et des grandes entreprises. Nous voulons que tout le monde le sache que nous sommes ouverts pour tous les Guinéens et Guinéennes qui veulent faire du business. Nous voulons mettre des ressources à la disposition des Guinéens et des Guinéennes ».

Plus loin, M. Manga Fodé Touré dira ceci : « nous croyons à la Guinée. C’est pourquoi nous renforçons nos capacités ici, nous investissons également, nous mettrons aussi également en Guinée un Holding, qui va piloter la zone ZMAO. » Il insistera sur la confiance qu’ils ont en la politique de développement économique élaborée par le chef de l’État et son Gouvernement. Sans oublier le soutien qu’ils ont toujours obtenu des autorités et de la Banque centrale, qui les a bien conseillés et accompagnés dans toutes leurs opérations.

Pour sa part, le président du Groupe Vista et de Lillium Capital, M. Simon TIEMTORÉ, dira que cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’extension du groupe pour pouvoir supporter les économies dans les pays où ils opèrent pour positionner le commerce intra-africain. « Pour le cas spécifique en Guinée, c’était de renforcer nos capacités pour devenir la première banque pour continuer d’appuyer l’économie guinéenne. Ce que nous avons fait et nous continuons de faire déjà à travers notre banque qui est Vista-Bank Guinée…En commençant par les PME et PMI, les femmes, les jeunes, les entreprises minières et les grandes entreprises minières, de l’énergie, de l’eau…Mais aussi mettre l’accent sur la digitalisation de la Banque pour pouvoir financer les femmes et les jeunes dans le secteur d’agriculture, d’élevage que nous voyons comme un secteur catalyseur pour le développement de la Guinée. »

Pour finir, la VISTAGUI invite ses clients à s’attendre à une qualité de services inégalés, qu’il s’engage à leur offrir pendant tout le long de leur parcours. Ils seront à leur écoute pour mieux comprendre leurs besoins et leur apporter la meilleure réponse.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08