Banques: la BNG ouvre une agence à Kagbélen

Dans le cadre de l’élargissement de ses activités et pour mieux se rapprocher de ses clients, la banque nationale de Guinée (BNG) a ouvert ce mercredi 19 juin une agence à Kagbélen, dans la préfecture de Dubréka.

Par l’ouverture de cette agence, la BNG compte offrir ces nombreux services aux populations de la zone industrielle. La cérémonie inaugurale qui s’est tenue ce jeudi, a connu la présence des notables, de plusieurs clients mais aussi des autorités locales.

Pour la directrice de cette nouvelle agence, l’installation de la BNG à Kagbélen est la matérialisation d’un engagement de la direction générale.

« L’ouverture de l’agence BNG de Kagbélen est une opportunité pour la banque d’être plus proche de ses clients. La banque nationale de Guinée existe depuis 2012 et a inauguré son siège en 2014. Kagbélen est sa quatrième agence après Kaloum, Madina et Lambanyi. L’ouverture de cette agence est la matérialisation heureuse d’un engagement de la directrice générale. Je reste convaincue que l’expérience développée durant les années précédentes servira de boussole à l’agence de Kagbélen et celles à venir. Je puis vous garantir que l’équipe de Kagbélen parviendra à des résultats qui continueront à renforcer l’image de la BNG », a dit Habibata Fofana.

Pour sa part, Meymou Lab, directeur général de banque nationale de Guinée a annoncé l’ouverture de 4 autres agences à l’intérieur du pays.

« Notre stratégie d’expansion géographique nourrit par notre volonté d’être plus proche de nos clients et participer activement au développement socio-économique de la Guinée, nous amène à cette journée d’inauguration de la 4ème agence de la BNG de la zone industrielle de Kagbèlen. Cette stratégie d’expansion maîtrisée se poursuivra avec un engagement ferme de l’ouverture prochaine de 4 agences à l’intérieur du pays », a-t-il expliqué.

Venue assister à la cérémonie inaugurale de l’agence BNG de Kagbélen, une des clientes de cette banque se dit satisfaite des services qu’offre la banque.

« Moi, je suis propriétaire d’une ferme, j’ai ouvert mon compte à la BNG, il y a de cela quelques mois mais je suis vraiment satisfaite de leurs services parce qu’il y a la sécurité. Ce qui me rassure de plus, à chaque fois que je fais un chèque, on m’appelle pour confirmer. Donc je me dis qu’il y a une garantie et il n’y a pas de fraude », confie-t-elle.

La BNG est une banque à capitaux 100% privés et est présente en Guinée depuis 2012. À ce jour, elle a 4 agences réparties un peu partout à Conakry.

Thierno Sadou Diallo

+224 526 65 65 39