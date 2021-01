Nous venons de l’apprendre. La banque UBA Guinée (United for Africa Guinée) est en grève ce lundi matin. Les travailleurs qui réclament depuis longtemps une meilleure condition de vie et de travail sont entrés en action. Une source proche du dossier nous renseigne que la direction a ouvert les négociations et espère trouver une solution en vue de la reprise effective du boulot. Nous y reviendrons…

Focus de Mediaguinee