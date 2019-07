Bantama accuse Fodé Oussou de vivre dans ‘’la poche de certains dirigeants du Sport’’

Graves accusations pour un politique du rang de Fodé Oussou Fofana. Au cours de l’assemblée générale du RPG Arc-en-ciel, le ministre des Sports et haut responsable du parti au pouvoir Sanoussy Bantama Sow a tiré samedi à boulets rouge sur le vice-président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), principal parti de l’opposition, le traitant de ‘’troubadour’’.

« Quand on entend certains politiciens, vous comprendrez qu’ils sont frappés par la malédiction. Comme Fodé Oussou, excusez-moi, je ne veux pas parler son nom… Il parle de sujet qu’il ne connait pas. Quand tu ne connais pas un sujet, ne te mêle pas dedans. (…). Je vous assure honorables députés, Fodé Oussou vice-président d’un parti comme UFDG, c’est une honte pour ce parti. Fodé Oussou ne fait pas la fierté, il fait honte à l’UFDG, parce qu’il met sa bouche dans des sujets qu’il ne maîtrise pas. C’est un troubadour. Ce qui reste pour lui, c’est de descendre dans la ville pour chanter. Je sais qu’il mange dans la poche de certains dirigeants du sport, mais ce qui reste pour lui c’est d’aller à un studio d’enregistrement et qu’il les chante. Ce qui reste clair, le Syli national ira de l’avant parce que le président Alpha Condé est décidé à les accompagner, il est décidé à mettre le paquet, il l’a déjà fait. Donc demain, nous demandons encore une fois de plus au peuple de se mobiliser parce que nous allons gagner contre l’Algérie et serons qualifiés pour les quarts de finale. N’écoutez pas les troubadours, ils ne font pas honneur aux politiciens de Guinée. Le troubadour connaît sa place, il va rester là. Quelqu’un qui n’a jamais été un chef de secteur, il ne peut pas être chef de quartier, par accident est devenu un vice-président d’un parti, c’est une honte pour ce parti, il ne fait pas la fierté de ce parti parce qu’il prostitue ce parti ».

Maciré Camara