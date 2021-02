Bantama retire la couronne au Comigui : ‘’les représentations scéniques contraires aux mœurs”

Le ministre d’Etat chargé des Sports Sanoussy Bantama Sow a annoncé mardi lors du transfert des charges à la nouvelle ministre de la Culture du patrimoine historique Sona Konaté que l’organisation du concours Miss Guinée ne relève plus du COMIGUI (Comité Miss Guinée) de la célèbre artiste guinéenne Johanna Barry. Et pour cause, le concours Miss Guinée n’a pas respecté “les mœurs et l’éthique” souhaités.

« (…) A propos de l’organisation par COMIGUI du concours de beauté miss Guinée pour soigner l’image de la Guinée, notre pays, à travers le concours national de beauté a irrité les populations à travers les représentations scéniques contraires aux mœurs et à la gestion des miss… », regrette-t-il. Informant que « le Ministère n’a pas cru renouveler le contrat qui était déjà arrivé à terme avec COMIGUI. A cet effet, un appel à candidature a été lancé et à l’issue du dépouillement l’organisation de concours national Miss Guinée a été confiée à une nouvelle structure, au regard de son expertise et des garanties réelles qu’elle offre pour la mise en œuvre effective de cet important événement culturel »

Mamadou Yaya Barry