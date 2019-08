Bantama Sow à l’AG du RPG : ‘’l’UFDG n’est pas un parti politique, c’est une société de famille’’

L’Assemblée générale hebdomadaire du parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel) de ce samedi 24 août a été en grande partie consacrée aux hommages à l’endroit de certains responsables qui viennent d’être rappeler à Dieu dont Fodé 4 Kourouma, Souleymane Camara et de Sita Bah.

Prenant la parole pour la circonstance, le ministre Sanoussy Bantama Sow n’a pas manqué de rappeler le rôle joué par ces disparus, avant d’insister sur le cas d’Elhadj Sita Bah qui, selon lui, a appartenu au RPG à des moments très difficiles.

« Le vieux Elhadj Sita Bah a respiré RPG et Alpha Condé »

« Je veux parler du défunt Bah Sita Bah qui est décédé le 20 de ce mois et à l’heure où je vous parle, son corps est en route pour Dalaba. Je parle de lui avec tristesse et aussi avec revolte. Tristesse parce que c’est un combattant de la démocratie, c’était un Rpgiste convaincu et c’était un bon guinéen parce qu’il a choisi le RPG à des moments difficiles au Fouta et au moment où, on n’osait pas parler du RPG. Il choisi le RPG et il a abrité le RPG dans sa concession au moment où Cellou Dalein était PUP. Jusqu’à sa mort, il a respiré RPG et Alpha Condé. Donc, c’est une perte énorme pour le RPG et nous allons lui rendre hommage. Au nom de la direction nationale du RPG Arc-en-ciel, nous rassurons sa famille biologique qu’il vivra toujours. Tant que nous viendrons au Fouta et plus particulièrement à Dalaba, son nom continuera à rester dans les anales de l’histoire.

« L’UFDG n’est pas un parti politique, c’est une société de famille »

Par révolte parce que Cellou Dalein qui est venu en politique par accident, il était PUP, il fait parti de ceux qui ont fait la promotion de la modification de la constitution en 2001 et il dit aujourd’hui autre chose parce qu’il a la maladie, il ne voit que Sékhoutouréya et il ne verra jamais Sékhoutouréya. Je parle de ça par révolte parce quelqu’un qui est venu en politique par accident veut écrasser les combattants de la démocratie, écraser les combattants de la liberté qu’est le feu Bah Sita. En 2010, Bah Sita fait parti parmi ceux qui ont perdu leurs maisons tout simplement parce qu’ils sont militants du RPG. L’UFDG n’est pas un parti politique, c’est une société de famille. L’UFDG, c’est Cellou et Halimatou. Parce que pour eux, au Fouta, un peulh ne doit pas être dans un autre parti politique. Ils veulent faire croire aux gens que le RPG est un parti malinké. Pour eux, n’importe quel peulh qui milite dans un autre parti politique au Fouta, est un traite. Voilà la situation dans laquelle le vieux Bah Sita a vécu depuis l’avènement de Cellou en politique.

« Nous refuserons que Cellou et sa société (UFDG) prennent le Fouta en otage »

Mais je rassure Cellou et sa société que le vieux Sita Bah continuera à vivre parce que le RPG continuera à gouverner le pays. Nous refuserons que Cellou et sa société (UFDG) prennent le Fouta en otage. Depuis l’avènement de la société de Cellou en politique en Guinée, on fait la politique autrement. Ce sont les injures sur les réseaux sociaux, ce sont les menaces de mort et ce sont des violences.

« Cellou et sa société doivent savoir que la recréation est terminée »

D’ailleurs, Monsieur le ministre de la Sécurité, à travers vous et Monsieur le Premier ministre, je félicite tout le gouvernement et le président Alpha Condé parce que depuis votre venue, la recréation est terminée. Cellou et sa société doivent savoir que la recréation est terminée. Elhadj Bah Sita sera un symbole au Fouta, symbole de la lutte pour la démocratie, symbole de la liberté mais symbole du bon guinéen qui n’a pas la coloration ethnique.

« Le projet de société de la société (UFDG) de Cellou et Halimatou c’est l’ethnocentrisme »

Je suis sûr que si les gens de la société de Cellou se trouvent quelque part aujourd’hui, s’ils ont la conscience, ils vont pleurer au fond de leur cœur parce qu’ils savent, qu’ils ont tout fait pour faire taire ce vieux, mais il a dit non (…) Le projet de société de la société (UFDG) de Cellou et Halimatou c’est l’ethnocentrisme… »

Youssouf Keita

