Bantama Sow à l’investiture d’Alpha Condé : ‘’l’organisation de la CAN 2025 est inscrite en lettres d’or’’

Le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, Sanoussy Bantama Sow, présent à l’investiture du président Alpha Condé au palais Mohammed V a livré quelques grands axes que son département envisage pour les prochaines années.

A l’en croire, « le président et sa troupe ont été récompensés de leur 10 années de travail. Nous avons fait 10 ans au pouvoir, nous nous sommes approchés du peuple, nous avons réalisé des choses et nous avons réglé un certain nombre de problèmes dont souffrait le peuple. C’est pourquoi, le 18 octobre passé, le peuple a confié les destinées de la Guinée au président Alpha Condé ».

Poursuivant, il dit : « en prenant part aujourd’hui à l’investiture du Président de la République., c’est une grande joie pour moi et c’est une immense joie pour tous ceux qui se sont battus pour le coup K.O en Guinée ».

« Gouverner autrement, c’est de changer certaines habitudes. Mais je tiens ici en tant que ministre de Sports de la Culture que l’organisation de la coupe d’Afrique des Nations 2025 est inscrite en lettres d’or. Parce que quand on parle de l’organisation de la coupe d’Afrique, on ne parle pas seulement de stade. On parle des routes, de la santé et on parle des télécommunications. Rassurez-vous que les années à venir , la Guinée va occuper la place qu’elle occupait auparavant », a-t-il laissé entendre.

Mamadou Yaya Barry, depuis le Palais Mohammed V