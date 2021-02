Bantama Sow : ‘’c’est un accueil chaleureux que le peuple de Guinée est prêt à réserver à nos joueurs’’

Après sa brillante prestation au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN Cameroun 2020), le Syli national local vient d’atterrir à l’aéroport international de Conakry Gbessia. Présent à l’aéroport pour accueillir l’équipe, le ministre d’Etat chargé des Sports, Sanoussy Gbantama Sow a déclaré :

« D’abord, c’est un accueil chaleureux que le peuple de Guinée est prêt à réserver à nos joueurs. Mais nous allons nous diriger vers le palais de la présidence pour que l’équipe soit reçue parle chef de l’Etat. Et ils vont passer une nuit à l’hôtel kaloum avant de rejoindre leurs différentes familles », dira-t-il.

Poursuivant, il dira que « depuis 1976, les équipes A, que ça soit locale ou le grand Syli, n’a pas atteint ce stade. Donc c’est une fierté et ça prouve une fois de plus que la stratégie qu’on est en train de mener pour le développement du sport à la base, le développement du football locale, cette politique est entrain de porter fruit. Maintenant, c’est de tirer les leçons, voir là où ça n’a pas marché avec la fédération guinéenne de football, la ligue guinéenne de football professionnel et tous les propriétaires de club, voir comment mettre les moyens dans le championnat national, parce que c’est le championnat national qui produit des joueurs.»

Kalidou Diallo