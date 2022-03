Bantama Sow lâche: « je suis plus ancien que Dr Diané au RPG, Damaro est venu au 2è tour… »

Au cours de la convention du RPG Arc-en-ciel qui se tient en ce moment même dans un imposant receptif hôtelier de Conakry ce jeudi, l’ancien ministre des Sports, Sanoussy Bantama Sow a déclaré qu’il est plus ancien que le numéro 2 du parti jaune Dr Mohamed Diané, ancien ministre d’Etat chargé des Affaires présidentielles et de la Défense nationale

« Mes impressions sont bonnes (…) Ce qui est remarquable que tous les invités (les préfectures, les délégués, des sections de l’étranger sont représentés dans cette salle) ont répondu présent à cette convention et pour le moment, c’est une réussite », se réjouit-il.

Interrogé sur l’absence des ténors du parti comme Dr Mohamed Diané ou Amadou Damaro Camara [ancien président de l’Assemblée nationale], Bantama Sow de confier:,« vous ne connaissez pas l’histoire du RPG. Tu ne peux pas parler de l’histoire du Rpg sans parler de Tidiane Traoré, de Nantou, de Bantama Sow et Sékou Souapé. Ce que vous parlez (Damaro Camara, ndlr) nous sommes anciens qu’eux au RPG et nous avons une histoire dans le parti plus qu’eux. Les délégués, ce sont les sections, des préfectures, des bureaux parallèles (jeunes, des femmes et des corporations) mais ce n’est pas un individu. Vous voulez donner la force à un individu et laissez le parti. Je suis plus ancien que Diané (ancien ministre de la Défense, ndlr) dans le parti parce que vous voulez nous amener à dévoiler les choses que vous ne connaissez pas », a fait savoir le président de l’organisation de ladite convention.

Et d’ajouter, « qui est plus ancien que moi au RPG ? Cite-moi une seule personne. Qui est plus ancien que Nantou Chérif, Tidiane Traoré, M’bany Sangaré, Sékou Souapé ? Cite le un seul à part les gens que j’ai cités. Damaro n’est pas ancien, il est venu au deuxième tour en 2010. Il n’est pas là mais est-ce que la majorité n’est pas là ? Est-ce qu’une seule personne est supérieure à tout ce monde-là ? », interroge-t-il.

