Bantama Sow, ministre d’Etat en charge des Sports : ”Alpha est une chance pour la Guinée…”

Selon le ministre d’État, ministre des Sports, Sanoussy Bantama Sow, le président Alpha Condé est le vœu formulé par tous les Guinéens envers le Bon Dieu. Il a fait cette déclaration le vendredi 18 juin 2021, à l’occasion de la cérémonie d’élévation au grade d’officier de l’ordre national du mérite de l’instrumentiste Balla Kouyaté

« Alpha est une chance pour la Guinée. Je vous le dis et j’aime le dire, ce n’est pas un discours politique. J’ai connu l’homme, je l’ai approché, je l’ai côtoyé pendant plusieurs années. C’est pourquoi d’ailleurs, le Bon Dieu lui a donné le pouvoir. Parce qu’en 2010, beaucoup de personnes ne pariaient pas sur lui, mais les gens ont oublié que chaque Guinéen avait prié le Bon Dieu de nous donner un chef qui peut avoir pitié du pays et qui peut développer ce pays. Chaque Guinéen avait fait cette prière sans aucune considération politique, ethnique ou religieuse. Et Dieu a exaucé nos prières en nous donnant le président Alpha Condé. Donc, c’est une chance pour la Guinée. Faisons tout pour ne pas perdre cette chance, en l’accompagnant, en le soutenant, en le comprenant, parce que très souvent, certains n’arrivent pas à le comprendre », a affirmé le ministre Bantama Sow.

Maciré Camara