Bantama Sow : ‘’Sidya n’a plus d’avenir politique’’

VIDÉO. Lors de l’assemblée générale du RPG Arc-en-ciel (au pouvoir) ce 14 septembre à son siège national à Gbessia, Sanoussy Bantama Sow, haut responsable du parti présidentiel et ministre des Sports a envoyé des piques chaudes au président de l’Union des forces républicaines (UFR) Sidya Touré, le traitant de « panthère blessée ».

 

« Aujourd’hui, Sidya est plus décidé que Cellou Dalein. Quand vous l’écoutez il est devenu une panthère [barthè] blessée. Aujourd’hui, il est en train de dire tout ce qu’il veut, c’est parce qu’il n’a plus d’avenir politique dans son pays. Sidya n’a plus d’avenir politique dans son pays. Il sait pertinemment que sa dernière chance c’est en 2020. Alpha Condé est face à eux, Alpha Condé va les battre. Mille fois ils seront face à lui, Alpha va les battre, parce qu’ils n’ont pas de programme à défendre. Sidya dit lui il avait réglé l’affaire du courant en Guinée. Si Sidya avait réglé l’affaire du courant, est-ce qu’aujourd’hui on allait parler de courant ? Non. C’est terre à terre, s’il avait réglé l’affaire du courant, aujourd’hui le professeur Alpha Condé allait faire face à d’autres problèmes qui assaillent la Guinée mais pas le courant. Alors il n’a qu’à arrêter. Il n’a qu’à réorganiser son parti parce qu’il est devenu fuyant sur la scène politique de ce pays. Et puis ceux qui parlent aujourd’hui en termes de constitution, je suis sûr que le jour où nous RPG on dit : je ne suis plus dedans, tu laisses Cellou et Sidya, ils vont se manger à 14 heures, parce que chacun d’eux veut. C’est tout pour moi seul, rien pour les autres. Sidya a été haut représentant du président. Quand il voulait démissionner il pensait que le ciel allait tomber sur la terre. En Guinée, les gens pensent qu’il faut démissionner. Nos amis de la presse, ils sont tellement champions dans ça, tu es le meilleur de la Guinée il faut démissionner. On t’a vu à Bambéto avec des casques, défendre la population. Ils ont démissionné, ils sont là aujourd’hui zéro. Ils cherchent même leur prix de cigarette. Je n’ai pas dit le nom de quelqu’un ».

Maintenant, ce que je dois lancer au peuple de Guinée, c’est que la Guinée est en retard, battons-nous pour le développement de ce pays. Les contradictions de personnes, les humeurs des uns et des autres, mettons ça de côté, faisons face au défi qui nous attend pour changer ce pays. Nous avons eu la chance d’avoir un homme comme Alpha Condé qui se sacrifice pour ce pays, soutenons-le. Alpha a passé combien de temps en prison ? Nous ici il n’y a pas un seul qui n’a pas passé un an en prison. Cellou et Sidya veulent qu’on les envoie en prison, on ne le fera pas, jamais. Parce que les gens pensent que la prison c’est le chemin de Sékhoutouréya. Mais Sidya a dit quand on l’a coincé entre Bambéto et l’aéroport dans une voiture, plus jamais personne ne me verra sur un capot, mais je promets encore s’il a oublié tout ce qu’il a dit là, s’il revient encore sur le capot d’une voiture, wallaye ils vont le coincer encore parce que la récréation est terminée », a lancé Bantama Sow.

Maciré Camara

+224 628 112 098