Bantama Sow visite le stade de Nongo : ‘’nous allons commencer la construction d’autres stades pour la Can 2025’’

En visite ce vendredi 23 août au stade de Nongo, en haute banlieue de Conakry, le ministre des Sports, de la culture et du patrimoine historique a annoncé la délocalisation prochaine des matchs du stade du 28 septembre pour celui de Nongo. Sanoussy Bantama Sow était venu s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de finition de ce stade de 50 mille places qui attend d’être homologué par la FIFA.

« L’objectif de la visite de ce matin, c’est de voir le niveau d’avancement des travaux de finition du stade de Nongo. Comme vous le savez, il y a une convention qui lie l’État à travers le Ministère des sports, de la culture et du patrimoine historique et la société GBM (Guinée Markéting Business) pour faire les travaux complémentaires et la gestion du stade pour un temps donné. L’année dernière, j’étais venu ici au même moment, et on avait dit que le stade devrait être fonctionnel au mois de septembre. Si le stade n’est pas fonctionnel depuis le mois de septembre passé, nous en tant que partie signataire de cette convention, nous sommes obligés de venir sur le terrain, voir ce que se passe et tirer les conséquences », a dit le ministre accompagné de nombreux cadres de son département et du président de la fédération guinéenne de Football (FEGUIFOOT) Mamadou Antonio Souaré.

Dans six ans, la Guinée doit abriter la coupe d’Afrique des Nations de football (CAN-2025). Pour le moment, un seul stade est homologué et ce dernier est en dégradation très poussée. Pour le ministre des Sports, les matchs du stade du 28 septembre seront bientôt délocalisés à Nongo pour permettre sa reconstruction et la construction d’autres stades.

« Donc nous avons visité le stade et l’état dans lequel je l’ai laissé lors de ma dernière visite, ce n’est pas dans cet état que je le trouve aujourd’hui. Le mardi, les deux parties vont se retrouver au Ministère pour voir tous les détails qui restent à faire et fixer un délai, pour régler ces petits détails qui restent et nous allons procéder à l’inauguration du stade, parce que je suis sûr que tous les Guinéens s’attendent à l’inauguration de ce stade, certains même nous attaquent. Donc le mardi, nous allons voir comment finir pour délocaliser les matchs du stade du 28 septembre pour Nongo, parce que les mois à venir, sûrement, nous allons commencer la reconstruction du stade du 28 septembre et la construction d’autres stades pour la CAN-2025 », a -t-il annoncé.

Au lendemain de l’élimination de la Guinée à la Can 2019 en Egypte, le patron du football guinéen Antonio Souaré avait confié lors du point-presse que 54 milliards de francs guinéens ont été engagés dans les travaux d’achèvement du stade de Nongo.

Thierno Sadou Diallo

