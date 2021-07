Bantama sur la participation de la Guinée aux JO de Tokyo : “on n’ose pas surfacturer”

Le drapeau guineen flottera finalement aux Jeux olympiques de Tokyo, au Japon. Le ministre d’Etat chargé des Sports Sanoussy Bantama Sow l’a annoncé jeudi après une journée de folles rumeurs de surfacturation.

Interrogé par Mediaguinee, le ministre a balayé d’un revers de la main les rumeurs de surfacturatuon du budget et soutenu que toute cette histoire liée aux athlètes guinéens n’a rien à voir avec un problème d’argent.

« (…) On n’ose pas surfacturer surtout que le président de la république Alpha Condé a dit de gouverner la Guinée autrement. N’oubliez pas que cette délégation comprend 19 personnes. Une délégation de foot comprend au moins 40 personnes. Donc comment on peut être capable de faire voyager plusieurs fois dans l’année une délégation de plus de 40 personnes et être incapable de faire voyager un groupe de 19 personnes? Donc ça n’a rien a voir avec un problème d’argent », a assuré le ministre.

Bangaly Steve Touré