Kouroussa: Baro, la commune d’origine d’Alpha Condé en pleine expansion

Située à plus d’une cinquantaine de kilomètres de la commune urbaine de Kankan, la sous-préfecture de Baro relevant de la préfecture de Kouroussa, comparativement à certaines préfectures comme Kérouané et Mandiana, peut de nos jours pousser un ouf de soulagement en termes d’infrastructures sanitaires, scolaires et administratives (mis à part le bâtiment de la sous-préfecture qui est encore en construction).

Cette localité d’où est originaire le président déchu Alpha Condé, est dotée d’un centre de santé amélioré construit par l’ex première dame Djènè Kaba qui répond aux aspirations de la population. Le grand souci est le manque et la défectuosité de certains matériels. À cela s’ajoute le manque de qualification du corps médical. Dr Yomba Leno est consultant pédiatrique à Baro : « Nous avons la machine de l’échographie ici mais qui ne fonctionne pas depuis un bon moment. Et avec les femmes enceintes, il faut savoir si le bébé a une bonne position ou pas. L’autre problème est que nous sommes dans un village, avec l’apanage de la pharmacopée beaucoup de nos patients viennent dans des états vraiment graves, avec lesquels la prise en charge devient compliquée. C’est un grand problème chez nous ici. J’aimerais que les autorités nous aident à faire des formations, de nous appuyer dans nos différentes activités, nous aider pour que nos conditions soient améliorées du point de vue équipements et médicaments. »

Outre ces difficultés sur le plan sanitaire, cette commune rurale qui reflète le visage d’une préfecture tant à cause de la route bitumée qui traverse la ville, mais aussi à cause de la grande forteresse construite par Alpha Condé, qui laisse entrevoir sa beauté au centre-ville, fait face à d’autres problèmes non des moindres. Kaba Condé, le jeune maire de la commune rurale de Baro explique : « Nous avons un manque d’adduction d’eau potable. La population grandit du jour au lendemain. Les postes de santé de proximité dans certains de nos districts manquent de soignants. Certaines pistes rurales sont impraticables ».

Baro est doté d’un grand marché à l’image de ceux construits par le régime Condé à Kankan-Koura et Bordo dans la commune urbaine de Kankan en marge de la célébration de la fête tournante de l’indépendance guinéenne. Mais les femmes de cette localité à vocation agropastorale tirent le diable par la queue. Aminata Kanté est la porte-parole des femmes de Baro :

« Nos difficultés commencent aujourd’hui par le manque d’emploi. Nos enfants ont terminé les études, mais ils n’arrivent pas à trouver de l’emploi. Nos époux sont des cultivateurs. Le peu qu’ils gagnent dans les champs sont toujours orientés pour l’APEAE afin de payer les enseignants. C’est très difficile, il faut que le gouvernement nous aide dans ce sens pour alléger nos charges. A cause de cette charge, plusieurs femmes refusent d’envoyer leurs enfants à l’école ».

Cependant elle interpelle les nouvelles autorités en ces termes : « Nous demandons aux nouvelles autorités de regarder la commune de Baro, pour mettre fin à nos calvaires. Ça ne va pas ici. Sans vous mentir nous souffrons énormément dans notre communauté. »

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

+224 623 77 06 09