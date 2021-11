Barrages CDM 2022/Zone Europe : le Portugal ou l’Italie ne jouera pas le mondial

A l’issue du tirage au sort des matches de barrages de la coupe du monde 2022, zone Europe, effectué ce vendredi, 26 novembre, le Portugal et l’Italie sont désormais fixés sur l’identité de leur adversaire.

Le Portugal et l’Italie placés dans la voie C affronteront respectivement la Turquie et la Macédoine du Nord. En cas de victoire, les deux équipes vont s’affronter au tour suivant et le vainqueur sera qualifié pour la coupe du monde, Qatar 2022.

Voici les premières affiches des premiers matches ou demi finales des barrages.

Voie A

Ecosse – Ukraine

Pays de Galles – Autriche

Voie B

Russie – Pologne

Suède – République Tchèque

Voie C

Italie – Macédoine du Nord

Portugal – Turquie.

Kalidou Diallo.