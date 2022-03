Barrages Coupe du monde : les cinq (05) représentants de l’Afrique enfin connus

Les cinq (05) représentants du continent africain à la coupe du monde sont enfin connus ! A l’issue des matches retour des barrages disputés ce mardi 29 mars à travers le continent, le Sénégal, le Ghana le Maroc, la Tunisie et le Cameroun ont validé leurs tickets pour la phase finale de la coupe du monde 2022 du Qatar.

Après sa défaite au match aller, le Sénégal a battu l’Égypte sur le score d’un but à zéro. Un score qui a conduit les deux finalistes de la dernière de la CAN en prolongation. Les lions de la Téranga se sont finalement qualifiés après avoir dominé les pharaons dans l’épreuve fatidique des tirs au but (3-1).

De son côté, le Ghana s’est qualifié après avoir tenu tête au Nigéria en déplacement (1-1). Grâce au but marqué à l’extérieur, la bande à Thomas Partey a assuré sa présence au Qatar, au grand dam des Super Eagles du Nigeria.

Le Maroc a facilement battu la RDC sur le score de 4-1. Malgré les critiques, coach Vahid halilhodzic a qualifié les lions de l’Atlas.

Après son succès en terre malienne le 25 mars dernier, la Tunisie s’est contentée d’un match nul (0-0) pour assurer sa participation au mondial de Qatar.

Le dernier ticket qualificatif est revenu aux lions indomptables du Cameroun qui ont battu l’Algérie en prolongation à Blida (1-2).

Les cinq représentants du continent africain seront situés sur leur sort ce vendredi 1er avril, lors des tirages au sort de la Coupe du monde 2022.

Sadjo Bah

