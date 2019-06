Basse Guinée : Elhadj Doungou Soumah va-t-il récupérer le kibanyi qu’il a cedé à Elhadj Sékhouna Soumah ?

A l’appel du Kountigui adjoint de la Basse Guinée, Elhadj Doungou Soumah de Kaporo, une grande réunion des ressortissants de la Basse Guinée a eu lieu ce dimanche à Kaporo. Les fils de la région (cadres, sages et jeunes) se sont donnés rendez chez celui qu’ils considèrent désormais comme leur Kountigui (Elhadj Sékhouna en disgrâce) pour lire le Coran et parler de leur zone .

Tout s’est bien passé jusque-là. Il a fallu attendre l’intervention de Elhadj Nana Sounah Yansané pour que des pierres venues l’on ne sait où pleuvent sur l’assistance. Et comme il fallait s’y attendre, panique et perturbation sur fond de pancarte non au 3è mandat animent la partie.

Interrogé, un haut responsable de la région a indiqué que « jamais la basse Guinée n’a réuni autant de monde comme aujourd’hui alors qu’ils [le camp d’Elhadj Sékhouna] avaient juré que les gens n’allaient pas venir. Comme Elhadj Sékhouna est défaillant, on prend son adjoint. Elhadj Souna était en train de prêcher de bonnes paroles quand ils ont commencé à jeter des pierres. C’est Elhadj Doungou qui a cédé sa place à Elhadj Sékhouna. Qui est l’instigateur de tout ça ? Moi, je n’en sais rien ».

Aux dernières nouvelles, on apprend que le règne de Elhadj Sékhouna, donné proche de l’UFR de Sidya Touré et visiblement opposé à un 3è mandat pour Alpha Condé, est conjugué au passé. Et dans les jours à venir, le nouveau Kountigui de la région côtière sera installé dans le Kibanyi lors d’une grandiose fête.

Issa