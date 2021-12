Batè Nafadji, Kankan : une fillette de 3 ans violée par deux apprentis maçons dont un âgé de 26 ans. (OPROGEM).

Le phénomène de viol sur mineur devient de plus en plus récurent dans la commune urbaine de Kankan et ses environs. Après le cas de Djénè Camara au quartier Salamani la semaine dernière, c’est une fillette âgée de 3 ans seulement, qui a été victime d’un viol collectif à Batè Nafadji, une sous-préfecture située à une trentaine de kilomètres de Kankan.

Selon nos informations, deux (2) apprentis maçons dont l’un est âgé de 26 ans, ont entrainé une petite fille dans une maison inachevée pour abuser d’elle. Le commandant Salahadine Diallo, le chef d’antenne régional de l’Office pour la Protection du Genre et des Mœurs (OPROGEM) revient sur les faits :

« Il y a deux maçons qui ont violé une petite fille de trois (3) ans à Batè Nafadji. Il y a un qui est âgé de 26 ans et l’autre je ne retiens pas son âge. Ils ont envoyé la petite dans leur lieu de travail, dans une maison inachevée, et ils ont fait ce qu’ils voulaient d’elle», a indiqué le commandant.

Bien que la petite fille ait été retrouvée avec la culote imbibée de sang, les examens du médecin légiste aussi révèlent qu’elle a bien été abusée, poursuit Commandant Salahadine Diallo : « Le viol s’est avéré, nos agents sont allés voir le médecin légiste qui l’a effectivement confirmé ».

Selon lui, les deux présumés bourreaux ont été arrêtés et traduits devant le parquet du TPI de Kankan où les enquêtes vont se poursuivre.

« Le commissariat central de Kankan a été saisi, le représentant de l’OPROGEM qui est à Batè Nafadji a interpelé les présumés coupables, il les a auditionné et déféré devant le parquet du tribunal de première instance de Kankan. Le juge d’instruction va approfondir les enquêtes pour pouvoir asseoir sa conviction », a expliqué le commandant Salahadine Diallo.

Face au phénomène de viol qui devient de plus en plus reçurent tant à Kankan et à travers le pays, Salahadine Diallo lance un appel aux jeunes et aux parents.

« Les jeunes n’ont qu’à se ressaisir et je dis aux parents de veiller sur leurs enfants, parce que le phénomène de viol est devenu une épidémie. Chaque parent doit veiller sur ses enfants. C’est très important et les jeunes n’ont qu’à savoir que ce que tu ne veux pas qu’on fasse à ta sœur ou à ta tante, ne le fait pas à la fille d’autrui », a-t-il conclu.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.

Tél : 623 77 06 09