Bathily: ‘’un hôte de la Cedeao m’a dit que les Burkinabé se sont appuyés sur Issoufou pour faire partir Blaise’’

L’homme politique et juriste malien Mohamed Aly Bathily a accordé une interview -exclusive-à Mediaguinee dans sa somptueuse villa située sur la colline de Kalaban Koro dans la commune 5 du district de Bamako. L’ancien ministre de la Justice et farouche opposant au président Ibrahim Boubacar Keita (IBK) a révélé que l’actuel chef de l’Etat nigérien Mahamadou Issoufou a aidé le Mouvement de protestation au Burkina Faso pour faire partir Blaise Compaoré.

Un hôte de la Cedeao m’a dit : lorsque le Burkina Faso se battait contre Blaise Compaoré, les Burkinabé se sont beaucoup appuyés sur Issoufou du Niger et il en va ainsi. Et même dans votre histoire, le Président Alpha Condé appuie beaucoup M. Ibrahim Boubacar Kéita

Dans l’entretien, il soulève ce qu’un membre de la délégation de la Cedeao lui a révélé sur les manœuvres du président guinéen dans la crise au Mali.

« Je ne l’ai pas accusé (Alpha Condé ndlr), j’ai porté à la connaissance de Monsieur Alpha Condé ce que moi-même, j’ai appris de la part d’un de nos hôtes de la CEDEAO. Vous savez lorsque ce genre de délégation vient, c’est composé de plusieurs personnes qui viennent de différents pays avec leurs sensibilités, avec leurs convictions. Un des membres de la délégation lors qu’il m’a posé la question que M. Bathily, pourquoi vous ne cherchez pas à avoir l’appui d’autres chefs d’Etat de la CEDEAO ? Je lui ai demandé quelle sorte d’appui ? Il dit écoutez, je veux dire, vous savez en ces choses-là, il faut des appuis. Je vais vous dire lorsque le Burkina Faso se battait contre Blaise Compaoré, les Burkinabé se sont beaucoup appuyés sur Issoufou du Niger et il en va ainsi. Et même dans votre histoire, le Président Alpha Condé appuie beaucoup Monsieur Ibrahim Boubacar Kéita et même peut-être lui qui a insinué cette forme de délégation en passant par Muhammadu Buhari du Nigéria. Je dis : ah, bon, il en est ainsi ? Il dit oui ! Il (Alpha Condé ndlr) donne un appui très très fort à Ibrahim Boubacar Kéita et ça m’étonnerai que vous puissiez réussir sans l’appui d’autres chef d’Etat africains’’, raconte M. Bathily, géniteur du célèbre jeune révolutionnaire et activiste Mohamed Youssouf, alias Ras Bath .

Moussa Oulen Traoré, correspondant à Bamako (Mali)

