Bauxite/Corridor de Boffa : AGB2A, SD Mining et Axis renforcent leur partenariat à Konyakhouré

La compagnie AGB2A et son partenaire stratégique SD Mining, ont signé ce samedi 16 janvier, en présence du Directeur Général de la société Axis, un important accord portant sur l’exploitation de plus de 20 millions de tonnes de bauxite dans la localité de Konyakhouré, à Boffa.

Konyakhouré se trouve sur le permis de la société Axis, à l’Ouest du fleuve Fatala, dans ce qu’on a baptisé le « Corridor de Boffa ».

L’accord entre dans le cadre de la « mutualisation des infrastructures minières et de la construction d’ouvrages de franchissement de part et d’autre du fleuve Fatala, dont la compagnie AGB2A (Ndlr : Alliance guinéenne de la bauxite et de l’aluminium) est le promoteur », précise la compagnie guinéo-chinoise dans son communiqué de presse.

« Au-delà du renforcement durable de leur entente, la compagnie AGB2A et son partenaire SD Mining, montrent une nouvelle fois l’exemple par un esprit de solidarité et d’ouverture », précise le texte.

AGB2A est une compagnie détenue à 58% par des intérêts guinéens contre 42% d’intérêts chinois. Selon Westaf Mining, une newsletter spécialisée dans les mines et l’économie, sa présence sur toute la chaîne de valeur dans l’exploitation et la vente d’une bauxite de qualité, avec environ 49 à 50% de teneur en alumine, pose le problème de la participation active des Guinéens dans le secteur minier.

Depuis sa création, AGB2A a chargé et livré 3 minéraliers de bauxite à ses clients.

Oumar Camara

————————————————————————————————————————————-

Légende de la photo : Signature, le samedi 16 janvier 2021, du contrat de mise en exploitation du plateau de Konyakhouré dans le permis d’Axis. De gauche à droite M. Ramesh Shodum, Directeur Général de AXIS, M. Chen Dencaï, PDG de Sunda Mining, et M. Claude Lorcy Directeur Général de AGB2A.