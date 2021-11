Bazoum ou le nouvel héraut d’une Françafrique désuète et vomie par les peuples

🛑Par Souleymane Doumbouya🛑MOHAMED BAZOUM OU LE NOUVEL HÉRAUT D’UNE FRANÇAFRIQUE DÉSUÈTE ET VOMIE PAR DES PEUPLES AFRICAINS DÉSORMAIS DEBOUT !

La CEDEAO des peuples vient de parler le même langage : le rejet de la présence des militaires (qui dans les faits favorise toujours la chienlit et le désordre des soi-disant Jihadistes (Sahel ) et rebelles (Centrafrique ) ), pendant ce temps, la CEDEAO des syndicats des Chefs D’Etats (surtout Francophones ) aux ordres de leur « mère patrie » comme des marionnettes éternellement préoccupés de traduire en faits concrets la volonté funeste du maître !

L’Algérie a t-elle eu besoin de la France pour éradiquer radicalement le GIA?

Le Président Colonel Assimy Goita et son valeureux PM Choguel doivent accélérer le retrait des troupes Françaises afin de laisser le peuple Malien qui a été fragilisé par les mauvaises politiques d’austérité financières des institutions internationales neo-imperialistes FMI-BM nettoyer systématiquement leur pays des vermines sociales que sont ces fameuses bandes armées de narcotrafic se réclamant du DJIHADISME, d’ailleurs quelle DJIHAD? En tout cas, tout sauf celle de l’islam ! La guerre pour le trafic de drogue okay !

Si la CEDEAO doit empêcher le peuple malien de préserver sa dignité, je conseille à l’État malien de se retirer de cette organisation internationale sous régionale aveugle, bête et méchante !

Avant la Cinquième (V ème) République Française, lorsque le fonctionnement normal de l’Etat et des pouvoirs publics ont été atteint en France, est-ce à des politiciens civils ou à des militaires qu’il a été fait appel ou recours ?

Au Burkina Faso, le peuple est entrain d’apprendre à ses dépens, l’inopportunite de mettre des civils à la tête de son État, alors que la priorité, c’est la guerre d’abord (où ceux-ci n’ont aucune compétence pour conduire à bon port leur peuple ) et non le développement ! Pour cette raison d’intérêt général, je serais très heureux et soulagé de voir des militaires patriotes, prendre toutes affaires cessantes les choses en main tant au Burkina Faso ( rien qu’anciens compagnons de Blaise Compaoré ) qu’au Niger ( Bazoum le Batouala de Issouffou qui a trouvé et appliqué la pire formule du troisième (3ème) mandat c’est à dire celui par procuration ).

Il est important de rappeler à ce Mohamed Bazoum Président de la République par défaut du Niger, afin de laisser les autres peuples conduire leur destin en main. Lui-même est le produit de la pire supercherie électoraliste, expression éloquente d’un troisième (3ème) mandat du clan Issoufou par personne-marionnette interposée dont les ficelles restent entre les mains du mentor et qui continue d’en disposer comme un véritable faire valoir. Par ailleurs, de par son cas qui à la différence des cas ivoirien et guinéen (estompé par le CNRD ), ça s’apparente comme image, à une femme mariée qui de façon ouverte, contracte dans son foyer conjugal, un enfant adultérins dont le père biologique connu est autre que le mari et dans son cas, réussir avec malice et subterfuge à dissimuler l’auteur réel de la grossesse et faire approprier la progéniture à un mari qui n’en est point le géniteur. Mais comme le crime n’est jamais parfait, des esprits avisés et suffisamment éclairés, finissent toujours par comprendre!

Cet individu de Bazoum qui a le courage de defendre la France impérialiste et imposé contre le vrai choix du peuple nigérien, continue avec toutes les désinvoltures à menacer des RÉVOLUTIONS en cours dans certains pays africains dont le notre!

Il est inadmissible de laisser passer cette opportunité historique de rappeler à l’ordre, ce vendu aux ordres du petit Macron, incapable de faire respecter une volonté clairement exprimée sous fond de menace et de chantage, à l’endroit du nouvel heros africain, le Président Colonel Assimy du Mali, lorsqu’il brandit le retrait des troupes Françaises dans le Sahel malien. Nous en avions été angoissés et personnellement, je ne donnais pas plus de soixante-douze (72h) heures à cette ligne de front des plus coriaces avec Kidal et Tessalit passés sous contrôle effectif des FAMA d’effondrement et à mon agréable surprise qui tiennent le CAP, Bravo! Que viennent chercher encore d’autres renforts de l’armée Française, tant en hommes qu’en logistique à GAO? Aidez-moi à comprendre s’il vous plait !

Trop c’est trop! La CEDEAO des peuples est en passe de prendre totalement le dessus sur celle des syndicats de Chefs d’Etats !

« Les peuples qui ont fait leur révolution à moitié, n’ont fait que creuser leur propre tombeau » Thomas Paine.

Force aux Peuples africains, épris de paix et de quiétude et prêts à s’auto-administrer !

Non à l’armée neo-coloniale française sur le sol africain !

Plus jamais ça !

Souleymane Doumbouyà