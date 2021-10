Le président Bazoum surpris par la chute d’Alpha Condé? « Je pensais qu’il maîtrisait l’armée… »

Dans une longue interview qu’il a accordée à l’hebdomadaire Jeune Afrique (JA), le président du Niger Mohamed Bazoum se dit surpis du renversement d’Alpha Condé. Il dit penser que l’ancien président guinéen « contrôlait et maîtrisait l’armée. Ce qui n’était manifestement pas le cas ».

« Alpha et nous n’étions pas d’accord à propos de son troisième mandat. C’était de notoriété publique. Le président Issoufou le lui avait dit en toute camaraderie et il l’avait très mal pris, au point de nous considérer comme ses ennemis et de financer contre moi le candidat de l’opposition, Mahamane Ousmane. Ai-je été surpris ? Oui, en ce sens que je pensais qu’Alpha Condé contrôlait et maîtrisait son armée, ce qui n’était manifestement pas le cas », indique le dirigeant nigérien.

S’agissant de la libération d’Alpha Condé, Bazoum n’est pas ferme ni pressé. Il dit comprendre l’option de la junte qui voudrait le garder jusqu’à un retour à l’ordre constitutionnel.

« Je souhaite qu’il soit libre, évidemment. Mais je ne suis pas Guinéen. J’ai cru comprendre que les militaires voulaient le maintenir sous leur garde jusqu’à ce que le pays soit engagé sur la voie d’un retour à une vie constitutionnelle normale. J’imagine qu’ils ont leur propre agenda », lâche le successeur de Issoufou Mahamadou dans les colonnes de JA.

Alpha Condé, au pouvoir depuis décembre 2010, a été renversé le 5 septembre dernier par le Groupement des forces spéciales (GFS) dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya après un assaut sur le palais Sékhoutouréya.

Noumoukè S.