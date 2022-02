BCRG : l’ex-gouverneur Nabé interrogé sur une affaire d’or

Selon nos informations, l’ex-gouverneur de la Banque centrale de République de Guinée (BCRG), Dr Louncény Nabé, reconnu pour son flegme et dont la gestion a été unanimement saluée suite à son limogeage, a été ces dernières heures interrogé par la gendarmerie. Un dossier relatif au stock d’or de la BCRG serait à la base de ses tracasseries.

Selon nos sources, Nabé est questionné sur une affaire de placement de l’or de la BCRG. « La quantité totale était de 12 tonnes. La BCRG avait convenu dans son contrat avec le raffineur belge Afinor, de procéder d’abord au raffinage et de vendre le produit fini au fur et à mesure que le cours du marché était favorable. Ainsi 9 tonnes ont été vendues et les recettes retournées à la BCRG. Les 3 tonnes sont encore à Afinor et n’ont pas encore été vendues », a dit l’une d’elle.

D’après nos informations, une mission officielle devait d’ailleurs se rendre en Belgique (comprenant l’auditeur de la BCRG, la compagnie KPMG) pour discuter avec Afinor…

En effet, selon nos informations, le nouveau gouverneur serait convaincu qu’Afinor est une « petite raffinerie » et aurait jeté son dévolu sur Brinks.

« Il y aura forcément un problème de coût pour ce changement. Si les tarifs de Brinks sont plus élevés, on devra reconsidérer ce choix », fait remarquer un de nos interlocuteurs.

Des informations ont circulé sur un « marché de gré à gré », ce qui reste à vérifier. Selon un expert du secteur financier, « il est difficile dans un marché aussi volatile que l’or de dévoiler toutes ses cartes par un appel d’offres par exemple. Les gens peuvent utiliser ces informations pour influer sur le cours », affirme-t-il.

D’autres sources indiquent que Nabé a eu quelques tête-à-tête en haut lieu avant cette histoire.

La banque centrale bénéficie d’une autonomie de gestion mais la plupart des décisions stratégiques ne peuvent pas être prises isolément par son gouverneur.

Nabé a engagé de nombreuses réformes à la BCRG. Avant le coup d’état du 5 septembre 2021, le niveau des réserves de change étaient d’environ 1,2 milliard de dollars USD, selon nos confrères de la newsletter ouest-africaine confidentielle, WESTAF MINING.

Focus de Mediaguinée