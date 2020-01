Béa Diallo à sa descente d’avion : ‘’je suis là pour un grand projet qui s’appelle Fight for africa’’

L’ancien boxeur international guinéen, Lansana Béa Diallo et député au parlement Belge vient de rentrer à Conakry pour un projet permettant d’aider les jeunes guinéens et africains. A sa descente de l’avion, il est revenu sur l’objectif de sa venue en Guinée en ces termes :

« Je suis en Guinée pour un grand projet qui s’appelle Fight for africa. L’objectif est de mobiliser et sensibiliser pour donner des outils de savoir-faire aux jeunes de Guinée qui ne partent plus en Europe, qui ne partent plus aux États-unis, mais qui restent ici et développent leur pays. Donc, on veut vraiment mettre en place ces outils là pour leur apporter des moyens pour qu’ils puissent eux-mêmes développer ce pays, développer leurs savoir-faire et leurs potentiels en eux-mêmes », a-t-il.

Pour y arriver, il compte créer une ONG d’aide et d’assistance aux jeunes guinéens et africains afin qu’ils soient autonomes et contribuent au développement de l’Afrique.

« On va créer une grosse ONG jeune. Une fondation qui porte mon nom mais, qui, aujourd’hui, va s’appeler Fight for africa. L’objectif n’est pas seulement en Guinée mais, c’est mettre en place un outil transversal pour toute l’Afrique. Aujourd’hui, ce n’est pas normal qu’on dise que l’Afrique c’est l’Afrique. Partout où on va, tout le monde dit que l’Afrique c’est l’Afrique. Mais, finalement, nous les africains on a envie qu’une chose, c’est d’aller en Europe et aux États-unis en disant que l’Afrique c’est de l’autre côté. Moi, je dis que ce n’est pas normal. Il faut qu’on mette des outils en place pour stabiliser les jeunes dans leurs pays d’origine. On n’a pas besoin de lutter contre l’immigration mais, il faut mettre des moyens pour que les gens restent chez eux », a-t-il indiqué

Les initiateurs dudit projet procéderont à la formation des jeunes sur des métiers comme la maçonnerie, la menuiserie et autres permettant aux participants de développer leurs savoir-faire afin de développer la Guinée.

Mohamed Cissé