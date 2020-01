Bea Diallo : “en Guinée, Peuls et Malinkés ne se parlent plus”

Lansana Bea Diallo, ex-champion du monde de boxe et actuel échevin ixellois a déclaré mardi à Conakry qu’il y a un clivage ethnique très dangereux entre Peuls et Malinké en Guinée.

« Aujourd’hui en Guinée, il y a un clivage ethnique très dangereux entre les Peuls et les Malinkés. Les gens ne se parlent plus. On est au bord du chaos. Il faut absolument réinstaurer le dialogue entre toutes les parties », plaide-t-il, cité par La Province.

S’agissant de la réforme constitutionnelle, Bea indique que le moment choisi par le président Alpha Condé pour le faire n’est pas opportun, l’invitant à calmer le jeu.

« Concernant, la réforme de la constitution guinéenne, il faut y réfléchir sérieusement. Mais le moment choisi par le président Alpha Condé pour le faire n’est pas opportun. Il faut que lui aussi calme le jeu et annonce officiellement qu’il ne briguera pas de 3e mandat », ajoute-t-il. Avant de se poser en alternative pour sortir le pays de la crise.

« Le pays a besoin d’une troisième voie, entre l’actuel chef de l’Etat et les anciens dirigeants », défend-il.

Lansana Béa Diallo qui sera face à la presse ce mercredi est en Guinée pour « présenter à la population le fruit de mon travail caritatif « Fight for Africa ».

Mohamed Cissé