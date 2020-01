Béa Diallo : ‘’je ne pense pas qu’il y ait aujourd’hui en Guinée une approche qui dit qu’il faut éliminer les Peulhs’’

VIDEO. Face aux journalistes, Lansana Bea Diallo, ex-champion du monde de boxe et actuel échevin ixellois a déclaré mercredi à Conakry qu’il ne pense qu’il existe en Guinée une approche qui dit qu’il faut éliminer une ethnie. Refusant, dit-il, de tomber dans ce genre de débat.

« La situation à Labé à Lélouma et tout ce qui se passe en Guinée, je le suis au quotidien, je sais ce qui se passe. Je ne vais pas entrer dans certaines considérations, mais devinez quand il y a des manifestations et que ça soit les gens d’un parti politique qui manifestent, évidemment, c’est normal qu’ils soient les victimes. Les gens qui étaient au stade du 28 septembre et qui ont été victimes, c’est normal. Ce sont des gens qui sont venus manifester, on n’a pas dit qu’il faut cibler une ethnie, on n’a pas dit qu’il faut massacrer les Peulhs ou les Malinkés. C’est parce qu’ils étaient-là, pendant la manifestation. Je ne pense pas qu’il y ait aujourd’hui en Guinée une approche qui dit qu’il faut éliminer les Peulhs, le Diallo, le Bah ou le Soussou. Ça, je ne rentre pas là-dedans », tranche le président de Fight for Africa qui dit être à Conakry pour des projets de formation des jeunes avec l’installation des clubs de café et l’accompagnement des associations et ONG dans la lutte pour le chômage des jeunes.

Probable candidat à la présidentielle de 2020, Béa Diallo dit être partant pour une troisième voie en Guinée.

‘’Non je ne viens pas pour être Président, non je ne suis pas candidat à la présidentielle, mais je dis simplement qu’il faut qu’il y ait une troisième voie et que si demain, les Guinéens me demandent d’être candidat, oui je suis prêt à prendre mes responsabilités et être candidat », martèle-t-il.

Elisa CAMARA