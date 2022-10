Béa Diallo : « on va montrer à la CAF qu’elle a eu tort de retirer cette CAN à la Guinée »

C’est un secret de polichinelle, la Guinée n’organisera pas la CAN 2025. La Confédération africaine de football (CAF) a retiré l’organisation de la biennale du football africain à la Guinée, il y a quelques jours.

Le ministre de la jeunesse et des sports souligne que malgré ce retrait, la Guinée construira ses infrastructures sportives pour montrer à la CAF qu’elle a eu tort de retirer la CAN 2025 à la Guinée.

« Entre le moment où on est arrivé (gouvernement de la transition) et le nombre d’inspections qu’il y a eu en très peu de temps de la visite de la CAF alors qu’en huit (08) ans, il n’y en a jamais eu, c’est parce que tout simplement la CAF était dans une dynamique où de toutes les façons, ils disaient que la Guinée n’allait pas effectivement construire d’infrastructures, la Guinée n’allait pas organiser la CAN 2025 parce que cet élan là était déjà fixé clairement. Et ça, c’est quelque chose qui est clair. On l’a compris au moment où ils sont venus (…). Pour moi, c’était écrit déjà écrit il y a très très longtemps », a d’abord admis Lansana Béa Diallo avant de poursuivre : « Aujourd’hui, on a dit que la Guinée est incapable. On est dans un pays où j’ai le sentiment qu’on croit jamais que quelque chose est possible. Aujourd’hui, nous on veut montrer, en tout cas ce gouvernement, ce qu’on veut mettre en place, c’est de dire que ce que vous pensez impossible est possible et on va le faire. On va dans cette direction là. Moi, j’ai voulu convaincre et le gouvernement et le président qui est d’ailleurs plus que convaincu aujourd’hui, c’est de dire, faisons nos infrastructures, on a rien à perdre. Et aujourd’hui, ce que nous allons faire, on va aller dans cette dynamique là et montrer à la CAF qu’elle a eu tort de retirer effectivement cette CAN là à la Guinée parce que nous gouvernement dans lequel on est, on va aller dans cette direction là », a-t-il souligné dans « Mirador ».

Avant le retrait, les autorités de la transition ont érigé l’organisation de la CAN 2025 en priorité nationale.

Sadjo Bah