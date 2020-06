‘’Beaucoup ne comprennent pas le président Alpha Condé’’ (Kory Kondiano)

S’exprimant sur sa nomination ce mardi 23 juin 2020 devant la presse, à son domicile privé de Matoto, le nouveau Haut représentant du chef de l’Etat, Claude Kory Kondiano a exprimé toute sa gratitude au professeur Alpha Condé. L’ancien président de l’Assemblée Nationale est revenu sur la mission qui l’attend avec cette nouvelle fonction.

« La fonction du Haut représentant du chef de l’Etat est une fonction qu’un chef d’Etat confie à quelqu’un parce qu’il estime qu’il a de l’expérience dans beaucoup de domaines. Après avoir été banquier de formation, banquier de pratique, après avoir exercé des fonctions ministérielles, de gestion des choses et des hommes pendant des années, et cela depuis 1977, certainement le Président de la République estime que j’ai beaucoup de choses à apporter à mon pays auprès de lui. Et je ferai tout ce qui est à ma disposition pour ne pas le décevoir », a dit Claude Kory Kondiano.

Lançant un message à l’endroit du peuple de Guinée dans le cadre de la préservation de la paix, le Haut représentant du chef de l’Etat a dit qu’Alpha Condé, est un Mandela.

« Le message qui est le mien, c’est dire à mes compatriotes que ce pays a besoin de paix. Quand le président Alpha Condé dit qu’il veut être le Mandela en Guinée, ce ne sont pas des mots en l’air parce qu’il le pratique. Je vous assure et je le suis pratiquement au jour le jour, c’est un homme qui est en train de pardonner à tous ceux qui lui font du tort, tout simplement parce qu’il se soucie de la paix dans ce pays. Il se soucie d’une chose, c’est qu’il veut que nous formions une équipe. Que tous les Guinéens se donnent les mains pour constituer une équipe homogène afin de travailler ensemble pour faire en sorte que nous puissions atteindre les objectifs que lui, il s’est fixé. C’est-à-dire développer économiquement, socialement ce pays, afin de le hisser au niveau où on peut le hisser.

Les Guinéens sont tout le temps en train de se taper les uns sur les autres pour empêcher les uns et les autres de travailler comme il le faut pour développement le pays. Sous la première République, il n’y a pas ce que les gens n’ont pas fait, ils ont trompé Sékou Touré. Lansana Conté est venu dire que moi je suis militaire, je ne connais pas. Donc, je m’appuie sur vous pour que nous travaillions ensemble pour développer la Guinée. Nous sommes passés par tous les moyens pour le bloquer. Avec le président Alpha Condé, beaucoup ne le comprennent pas. Mais comme il le dit, c’est un véritable Mandela », conclut le désormais Haut représentant du Chef de l’Etat.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57