Béavogui à la Primature : ‘’je lui dirais de faire beaucoup attention aux Guinéens’’ (Abdoulaye Kourouma, RRD)

Parmi les acteurs politiques qui ont réagi à la nomination de Mohamed Béavogui figure Abdoulaye Kourouma, président du Rassemblement pour la renaissance et le développement (RRD).

« Ce qu’il faut retenir, c’est qu’un pays dans la transition est comme une voiture qui roule avec les réserves. C’est-à-dire qu’il n’y a pas d’aide dans le cadre du financement. La situation guinéenne n’est pas un problème de diplôme ou un problème d’homme qui a fait ses preuves à l’international ou dans le privé. C’est un problème d’homme qui connait le guinéen, la mentalité du guinéen, qui maitrise l’administration guinéenne et qui a la volonté de sortir le pays de l’ornière. Je ne lui connais personnellement. Mon sentiment dans la nomination d’un Premier ministre dans cette situation, c’est que j’aurais préféré qu’on est dans l’administration comme Dr Makalé Tratoré, Abdoulaye Héro Baldé dont les noms circulaient sur les réseaux sociaux comme prétendus Premier ministre. Bref, j’aurais préféré ces guinéens qui connaissent mieux la mentalité et l’administration guinéenne. Quelque soit la carrière de quelqu’un à l’international, le privé est diamétralement opposé au public. La gestion de l’Etat est une chose différente de la gestion d’une entreprise privée. Mais avant tout, Monsieur Mohamed Béavogui est un guinéen et je lui souhaite bon vent. Et je lui dirais de faire beaucoup attention aux guinéens. Parce que celui qui a le caractère purement occidental ne se fie que des écrits. Et le guinéen est spécialiste en montage des projets sur des bases que tout le monde connait.»

Youssouf Keita