Bel hommage de Kassory à Abdoulaye Soumah “Pablito”, icône de la télé…

Après plusieurs années de maladie, Elhadj Abdoulaye Soumah “Pablito”, premier présentateur guinéen de télé le 14 mai 1977 a rendu l’âme samedi. Le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, dans un post sur sa page Facebook lui a rendu un vibrant hommage. Chaque mot placé a un sens…

“Avant de devenir une icône exceptionnelle de la télévision, Abdoulaye Soumah dit ‘’Pablito’’ est de ceux de mes aînés qui ont marqué ma tendre enfance. En effet, Il appartenait aux « triplés », célèbre club d’amis des années 60 dans Kaloum auquel appartenait mon feu grand frère Bougarigbe Fofana. Joie de vivre, séduction, sape, danse au son de la musique cubaine (qui a envoûté la jeunesse guinéenne de l’époque) caractérisaient ce club dont les survivants sont Vivo, Sandro, Max, Kaba BAD, et S. Je dois aux « triplés » mes premières vacances à Conakry en 1966. De ‘’Pablito’’ dont j’ai emprunté le sobriquet, je garde le souvenir d’un bel homme, élégant, éloquent et affable. Mes condoléances les plus émues à sa famille, à ses amis. Repose en paix, pionnier immortel. Grand frère Pablito !, écrit Kassory.

Maciré Camara