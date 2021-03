Belgique : un Guinéen prend 18 ans pour avoir tué et enterré son épouse dans son jardin

La cour d’assises de Liège a condamné vendredi Oumar Baldé, un Liégeois âgé de 41 ans, à une peine de 18 ans d’emprisonnement pour avoir commis le meurtre de son épouse. Oumou Diallo, âgée de 26 ans, avait été tuée de nombreux coups de couteau la nuit du 30 au 31 janvier 2018 et enterrée dans le jardin de l’habitation du couple à Wandre.

Oumar Baldé avait signalé la disparition de son épouse, Oumou Diallo, une jeune femme âgée de 26 ans. Après plusieurs jours d’investigations, le corps de la victime avait été découvert enterré dans le jardin de l’habitation du couple à Wandre.

Une dispute avait opposé Oumar Baldé à son épouse, à laquelle des voisins avaient assisté mais ils pensaient la situation apaisée. Oumar Baldé avait tué sa femme de nombreux coups de couteau après cette altercation.

L’accusé a été décrit comme un homme extrêmement jaloux qui refusait que son épouse se construise une vie sociale. Oumar Baldé n’aurait pas accepté que la victime se refuse sexuellement à lui et aurait même évoqué l’idée de prendre une seconde femme lors de certaines disputes.

L’accusé a toujours contesté les faits. Il prétendait que son épouse avait disparu et affirmait ignorer la cause de son décès et la raison pour laquelle le cadavre avait été retrouvé enterré dans son jardin. Il avait soutenu à certains experts que les faits avaient été commis par une autre personne.

Source : sudinfo