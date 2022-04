Belle-Vue-Camelia : ces camions qui font le calvaire des habitants…

Depuis plusieurs semaines que ça dure, le tronçon Camelia-Madina Liberté. dans la banlieue de Conakry, est pris d’assaut par des poids-lourds, empêchant la circulation libre des usagers de cette route. Ces camions appartenant à l’opérateur économique Hussein Dakhala, PDG de la société CIAO bloquent complètement le passage des deux voies et même l’accès à certains domiciles.

Pour exprimer leur mécontentement à ce sujet, des citoyens de la zone ont pris contact avec notre rédaction pour dénoncer l’indifférence des autorités du quartier face à cette situation.

Selon Romé Joseph Ahyée, habitant de la zone, il leur est même difficile de se rendre au travail dans ces conditions.

Témoignage d’une femme…

« Souvent le matin, tu essaies de sortir pour aller au boulot mais tu n’as pas de route. Aller comme retour, les camions stationnent sur les deux voies et aucun passage. Et donc le quartier est bloqué de part et d’autre, tu ne peux ni rentrer ni en ressortir. Souvent pour avoir la route, nous sommes obligés de créer un gros problème pour pouvoir sortir du quartier. Et ça c’est quelque chose qui dure depuis plusieurs mois. Nous avons fait plusieurs tapages pour remédier à cela mais nos efforts sont restés vains parce que la plupart des personnes dans le quartier bénéficient de l’aide pendant le Ramadan des opérateurs qui viennent distribuer un sac de riz et 100 dollars à la plupart des habitants du coin. Donc ça fait que nous, nous sommes dans ce problème à longueur de journée et quand on riposte les gens viennent, ils sortent derrière et après tu n’as aucun soutien. Si déjà le gars distribue de l’argent et des sacs de riz, les autorités ne réagissent pas et ça ça nous met en mal. C’est carrément un problème, on ne peut ni sortir ni rentrer chez nous quand on veut », a-t-il expliqué.

De même que son prédécesseur, Kemoko Sylla également habitant du quartier Camelia s’est lui aussi exprimé sur ce calvaire qu’ils endurent depuis des mois. Pour sa part il considère comme un risque le stationnement des camions sur cette voie.

«Je me rappelle, l’année dernière nous étions tous bloqués, il est venu le patron de ciao, nous avons fait même appel à la RTG je pense et paraît-il que lorsqu’une délégation est partie le rencontrer il aurait dit que c’est pas son problème et qu’il s’en fout. Ce jour-là, je pense qu’il a été interpellé par la police, ce qui s’est passé derrière je ne saurais vous le dire, mais franchement c’est un calvaire. En rentrant le soir c’est le même problème, nous sommes obligés parfois d’attendre pendant des heures. Franchement l’État doit prendre ses dispositions et agir conséquemment. Parce que ce n’est quand même pas conseillé qu’il y ait un tel entrepôt dans un quartier si populaire comme celui de Camélia. C’est un grand risque. Et j’aurais conseiller à ce que cet entrepôt soit redéployé ailleurs pour éviter des cas d’accident et ce calvaire », conseille t-il.

Une autre habitante du coin, Fatoumata Yarie Diané en appelle à l’aide des autorités guinéennes pour régler cette situation.

« L’accès est impossible chez nous juste au carrefour Cobra, vu que les camions de Ciao viennent et garent n’importe comment. Franchement l’accès est difficile, on n’arrive même pas à rentrer chez nous ou sortir. On a fait appel au chef de quartier en vain. Donc tout ce que nous voulons maintenant c’est lancer un appel aux autorités guinéennes de nous aider à régler ce problème», a-t-elle lancé.

Rappelons qu’il y a 5 ans environ, un camion transportant des sacs de riz avait dévié de son chemin et s’était renversé sur une maison située juste en bordure de route et a causé plusieurs blessés et d’importants dégâts matériels. Même si le geste humanitaire de l’opérateur économique avait servi à calmer les ardeurs à l’époque, il faudrait tout de même admettre que le stationnement anarchique de ces camions empêche la circulation normale sur cette voie de Camelia-Madina et les chauffeurs forcés de dévier se trouvent piéger dans un énorme embouteillage devant l’école primaire Bellevue Tito.

Maciré Camara