Ben Youssouf Keïta: ‘’si le 1er mars arrive et que les élections ont lieu, c’est fini pour l’UFDG”

Ce samedi, à l’occasion de l’assemblée générale de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), le député Dr Ben Youssouf Keïta a assuré que si le référendum arrivait à se tenir le 1er mars prochain, ce serait la fin pour son parti.

Pour lui, l’UFDG doit se mettre en ordre de bataille pour empêcher ce scrutin.

‘’Si le président de la République ne renonce pas, comme il est en train de s’entêter, il trouvera le peuple de Guinée devant lui. Nous avons consenti assez de sacrifices. Ceux qui sont morts, il y a plus de 145, plus de cent handicapés. En leur mémoire, nous n’avons pas le droit de reculer, ni le droit de dormir et renoncer à ce combat. Le 1er mars, c’est la date limite, si le 1er mars arrive et que les élections ont lieu, c’est fini pour l’UFDG, l’opposition et pour nous tous’’, a dit e président de la commission santé à l’assemblée nationale.

Par ailleurs, il explique que si Alpha Condé renonce à son projet de nouvelle constitution, il y aura parmi les Guinéens un ancien président.

‘’Nous ne sommes pas contre Alpha Condé. Nous sommes contre sa politique. S’il renonce à sa forfaiture, au tripatouillage de la constitution, à son projet satanique de présidence à vie, on le respectera. Il sera parmi nous comme ancien président. Nous devons nous mettre sur pied de guerre. Il ne faut pas laisser le travail aux jeunes et aux femmes. Chacun de nous, qu’il soit député, membre du bureau exécutif, qui qu’il qui soit, doit se lever et répondre à l’appel du FNDC’’, a-t-il ajouté.

Thierno Sadou Diallo

