BEPC 2020. Aly Traoré, 1er de la région de N’Zérékoré : ‘’j’ai travaillé durement et je m’attendais à ce résultat “

Les résultats du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) ont été rendus officiels sur l’ensemble du territoire national le samedi 12 septembre 2020. Avec une statistique nationale de 35,59 %, la région administrative de N’Zérékoré a enregistré un taux d’admission de 31,24% soit 5190 élèves qui ont réussi cette évaluation.

C’est Aly Traoré, élève au groupe scolaire Baïlo Barry qui s’est illustré en étant le premier de la région.

Rencontré par notre rédaction, ce lauréat se dit fier de ce résultat tout en remerciant son entourage.

« Je suis très content de mon rang de premier de la région. Et ce résultat est le fruit de l’encadrement dont j’ai bénéficié à l’école mais aussi de mes parents et amis qui n’ont jamais cessé de me motiver durant toute l’année. Malgré la pauvreté de mes parents, ils ont toujours su me mettre la pression pour les études. Je n’avais même pas le temps de sortir de la maison si ce n’est pas dans le cadre de la révision. Et les professeurs qui ont su bien nous encadrer à tous les niveaux », déclare Aly Traoré.

Poursuivant, Aly Traoré explique ce résultat par le travail et le courage.

« J’ai toujours révisé matin et soir pour arriver à cette place. Surtout pendant la Covid-19, nous avions toujours continué à réviser à l’école sans repos. Je m’attendais bien à ce résultat qui n’est d’ailleurs pas une surprise pour moi, parce que c’est le prix du travail », indique-t-il.

Comme conseil, il a invité les candidats malheureux à réviser davantage pour la rentrée prochaine des classes prévue dans un mois.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’Zérékoré