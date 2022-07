BEPC à Kindia : Jeannette Kaba, la première de la préfecture, donne le secret de sa réussite

Jeannette Kaba est âgée seulement de 15 ans. Après des mois de préparation intense à l’école et à la maison, elle vient de décrocher son examen avec brio, première de la préfecture de Kindia.

A sa rencontre ce mardi 5 juillet 2022 au sein de son établissement, le groupe scolaire privé Emmaüs Stéphane, cette nouvelle lycéenne est revenue sur les causes de sa réussite en cette session jugée exceptionnelle par plusieurs observateurs et encadreurs de l’éducation.

Au Groupe Scolaire Privé Emmaüs Stéphane depuis 2015, Jeannette n’est pas du tout surprise du résultat qu’elle vient d’obtenir sous l’ère Guillaume Hawing. Interrogée sur le mobile de sa réussite, la fierté d’Emmaüs explique : « Cette année est une année d’exception, j’étais un peu inquiète par rapport à ces examens mais finalement ça s’est bien passé. A l’école presque tous les vendredis et tous les samedis on avait des restitutions des leçons à réciter et on faisait aussi des exercices. A la maison, de 16 heures à 18 heures, je suivais des cours dans différentes matières tels que: la mathématique, la chimie, physique, le français et je révisais aussi un peu tard le soir les matières littéraires. Je m’attendais à ce résultat. », explique-t-elle.

La lauréate de la préfecture de Kindia au Brevet d’Etudes du Premier Cycle compte s’orienter en sciences sociales notamment les sciences littéraires. « Je n’ai pas de problème dans presque toutes les matières mais je me vois plus en option littéraire parce que je me débrouille mieux dans les sciences littéraires », ajoute-t-elle.

Son père, Amadou Kaba met cette réussite à l’actif de sa femme qui selon lui, s’occupe bien de ses enfants. « Comme tout parent, je remercie d’abord Dieu et surtout ma femme qui est en permanence avec les enfants. Moi je travaille à Conakry depuis des années, c’est elle qui gère les enfants. Nous les avons inscrits tous à Emmaüs. On en a trois, c’est la dernière qui est à Emmaüs et elle sort aussi lauréate. La préparation d’abord c’est au niveau de l’école parce que nous avons eu confiance à Emmaüs qui forme bien sans démagogie aucune et ils ont des meilleurs professeurs de la ville . Aujourd’hui je suis très fier de voir ma fille qui a eu un bon résultat au brevet et qu’elle va rejoindre le lycée l’année prochaine. », s‘est réjoui le père de Jeannette Kaba.

L’école de Jeannette Kaba, le groupe scolaire privé Emmaüs Stéphane a présenté 76 candidats, 28 admis soit un taux d’admission de 36, 84 %.

Aboubacar Dramé