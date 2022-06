BEPC : Guillaume Hawing assure qu’il n’y a pas fuite de sujet et qu’il n’y en aura pas (vidéo)

Contrairement à ce qui circule sur la toile à propos des épreuves du BEPC, le ministre de l’Enseignement pré-universiatire et de l’Alphabétisation Guillaume Hawing a assuré samedi qu’il n’y a pas eu fuite de sujet et qu’il n’y en aura pas. Il admet tout de même que des malintentionnés attendent des minutes après le lancement des épreuves pour photographier les sujets et les mettre sur les réseaux sociaux. Mais, dit que cela n’a aucune incidence parce que les élèves n’ont pas de téléphone pour recevoir les traités. Regardez👇👇