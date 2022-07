BEPC/Mamadou Hady Baldé, 1er de la région de Labé avec la plus haute note de la République : ‘’le seul secret c’est le travail’’

Les résultats du brevet d’études du premier cycle (BEPC) ont été publiés lundi, 4 juillet 2022, avec des statistiques catastrophiques.

Selon les chiffres officiels, au plan national sur plus de 159 000 candidats ayant composé, seuls 23 210 sont déclarés admis, soit 15,04 %.

Pour le cas particulier de la région de Labé, tous profils confondus, sur 7281 candidats inscrits, seulement 6781 ont composé, parmi eux 460 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 6,78%. Même si ces résultats de Labé sont au-dessous de la moyenne nationale, le premier et le deuxième de la république, viennent de la capitale du Foutah Djallon.

Rencontré ce mardi 05 juillet, au groupe scolaire Tountouroun, son établissement d’origine, avec la plus haute note de la république (mention très bien), nous a livré son secret.

« Je suis animé d’un sentiment de satisfaction, je suis très heureux d’avoir cette place, qui compte beaucoup pour moi, mes encadreurs et ma famille. Dès l’ouverture des classes, je me suis mis à la tâche, l’école avait des exigences et je me suis soumis à ça, je suis parti affronter les épreuves très bien préparé. Le seul secret c’est le travail, j’ai travaillé certainement plus que les autres, c’est du à ça. Depuis que je faisais la 9ème année, j’étais animé par cet objectif-là, donc dès l’ouverture des classes j’avais mon programme, à suivre. Une fois à la maison, j’avais des leçons à revoir, des exercices traiter en classe à reprendre, j’ai suivi cette logique jusqu’au jour des examens. Comme l’ont fait mes frères de l’année dernière, depuis la 9ème année je m’étais fixé un objectif celui d’être premier de la république », affirme Mamadou Hady Baldé.

De son côté, Mamadou Oury Sow, le fondateur de cet établissement, a insisté sur le travail.

« Seul le travail peut payer, absolument, l’année dernière également, c’est un de nos candidats qui a été le premier de la république au BEPC. Donc les acteurs de l’éducation doivent savoir que les choses ont changé, celui qui ne travaille pas ne réussira pas », rappelle M. Sow.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

