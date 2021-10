Bernard Goumou, ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME : « nous allons œuvrer pour la création des zones industrielles… »

Le nouveau ministre du Commerce de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises, Bernard Goumou, a été officiellement installé dans ses fonctions ce jeudi 28 octobre. Cette cérémonie a été présidée par Aboubacar Sikhé Camara, ministre secrétaire général du gouvernement devant une foule composée de cadres dudit département et des proches du nouveau promu.

A cette occasion, Aboubacar Sikhé Camara a indiqué que la confiance du président de la transition placée en Bernard Goumou prouve à suffisance l’intérêt qu’il accorde à la promotion des jeunes cadres sur la base du mérite, de l’engagement et de la motivation des uns et des autres pour s’intégrer dans le processus du développement socioéconomique de la Guinée.

« En vous confiant la gestion de ce grand département dont je mesure l’immensité des tâches qui vous attendent, je vous exhorte également à fournir tous les efforts possibles pour produire les bons résultats », a-t-il indiqué.

Poursuivant, le secrétaire général du gouvernement a ajouté que les défis à relever par Bernard Goumou sont énormes dont sont entre-autres : « contrôler le prix des produits de première nécessité qui grimpent tous les jours, renforcer le contrôle qualité des marchandises mises sur le marché, favoriser la création des unités industrielles de transformation des produits locaux, réhabiliter les unités industrielles par le biais de la promotion d’investissements nationaux, appuyer la politique du contenu local. »

Prenant la parole, le nouveau ministre a, tout en mesurant les perspectives qui l’attendent remercié le président de la transition et le chef du gouvernement pour la confiance placée en sa modeste personne.

Plus loin, il a tenu à préciser : « la production guinéenne est largement en deçà de la demande nationale. La plupart de nos matières premières ne sont pas transformées sur place contribuant à créer une balance commerciale largement déficitaire. Nous allons œuvrer pour la mise en place de politique publique pouvant favoriser la transformation locale. La labellisation des productions guinéennes pour faciliter leur exportation. Nous allons également œuvrer pour la création de zones industrielles à Conakry et à l’intérieur du pays », dira entre autre le nouveau patron dudit département devant plusieurs cadres et responsables de son département.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08