Bernard Goumou, Premier ministre : « je conduirai la transition sans aucune influence étrangère… »

Le nouveau Premier ministre guinéen Dr Bernard Goumou a prêté serment mardi au Palais Mohammed V devant le président de la Transition. Le locataire du Palais de la Colombe qui a juré fidélité au colonel Mamadi Doumbouya a promis de conduire la transition « conformément à la vision du CNRD et de son président et sans aucune influence étrangère, ethnique et régionaliste devant les situations délicates »…

« Je me conformerai scrupuleusement aux dispositions de la Charte de la transition, au principe de l’honneur, de la probité et de la dignité sans préjudice sur l’équilibre social, politique et culturel de la nation guinéenne. J’agirai avec responsabilité (…) dans l’esprit conforme aux orientations du président de la République en tous lieux et en toutes circonstances. Je mettrai tout en œuvre pour préserver l’intérêt supérieur du CNRD, de son président et du peuple de Guinée. Je ferai montre de dévouement inconditionnel au président du CNRD dans l’exercice de mes fonctions et prérogatives. Je conduirai la transition conformément à la vision du CNRD et de son président et sans aucune influence étrangère, ethnique et régionaliste devant les situations délicates.Je m’engage à toujours prendre en compte avec foi les directives du président du CNRD. Je garderai jalousement le secret des accords ou désaccords qui interviendront avant, pendant et après la mission. Convaincu de ma bonne foi et de ma volonté à servir la nation, l’État et le président du CNRD et président de la transition, je souscris librement à ses engagements pour que plaise à Dieu de m’aider à conduire dignement, tout au long de ma mission, envers Lui et envers le président du CNRD ».