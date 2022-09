Bertéya (Mamou). Une fille violée : « il l’a agressée avec une paire de ciseaux, en disant si tu refuses je te tue »

Une fille a été violée le mercredi dernier à Bertéya, une localité relevant de la préfecture de Mamou.

Selon les informations, la fille violée du nom de Safiatou Bah,a emprunté une moto pour se rendre dans un endroit où elle devait prendre un téléphone.

Arrivée où elle devait descendre, le taxi-motard a refusé de la faire descendre. C’est ainsi que ce dernier l’a conduite dans un endroit isolé pour faire sa sale besogne. Le bourreau a été arrêté et détenu par les services de l’OPROGEM de Mamou.

Interrogé, Mariama Ciré Diallo, grande soeur de la victime, est largement revenue sur ce cas d’agression.

« Ma jeune soeur a dit qu’elle part chercher sont téléphone à la charge. Je lui ai dit lorsque tu veux aller fais moi un retrait, quelqu’un m’a envoyé de l’argent. Elle a dit ok. En partance, elle a vu un taxi-motard en disant aide moi je vais aller là-bas. Le taxi-motard a dit d’accord tu paies cinq mille. La fille a dit de laisser à deux mille cinq cents. Le taxi-motard a accepté, elle est montée. Le taxi-motard l’a envoyée jusqu’à là où on danse. La fille a dit que c’est pas ici je viens. Elle a créé en appelant au secours. Mais le taxi-motard a refusé. Il a pris la fille et l’a agressée avec une paire de ciseaux, en disant si tu refuses je te tue. Il a violé la fille. Le jeune a été arrêté et conduit à l’OPROGEM de Mamou », explique Mariama Ciré Diallo, grande soeur de la victime.

A noter que selon cette femme, les cas de viol sont récurrents à Bertéya. Mais souvent, ces cas se gèrent en famille.

Jacques Kamano