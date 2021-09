Beyla : des citoyens de Moribadou protestent contre le recrutement de 4 personnes par la société Rio-Tinto

Des habitants de la sous-préfecture de Nionsomoridou, précisément dans le district de Moribadou, dans la préfecture de Beyla, au sud du pays ont battu le pavé ce mardi pour dénoncer ce qu’elles qualifient de recrutement de l’inégalité par la Société Minière de Rio Tinto.

Très remontés, ces citoyens auraient érigé des barricades pour empêcher les engins de la société de circuler. Joint au téléphone par notre rédaction, le maire de Beyla a conformé cette information avant d’ajouter qu’une réunion est prévue ce jeudi entre les différentes parties à Beyla pour désamorcer la crise.

« Nous avions été informé de la situation. On ne s’est pas rendu sur les lieux, mais c’est la gendarmerie qui est partie mais aussi le maire de Nionsomoridou et le sous-préfet pour calmer la tension. Donc le préfet a déjà convoqué une réunion ce jeudi. Ils seront tous là y compris les manifestants et les responsables de la société », a expliqué Djiba Donzo.

Sur la question qui divise concernant l’engagement par la société d’un chauffeur, le maire précise : « Ce sont 4 personnes qui ont été recrutées par la société qui sont tous les chauffeurs du poids léger. Mais pour les habitants de Moribadou, ces personnes qui a été recrutées ne sont pas de leur localité. Et pourtant parmi eux, il y a un qui est de Moribadou et qui y réside. Il a même construit là-bas, selon les informations que nous avions reçues. Mais ils disent que ce dernier n’est pas de Moribadou », a confié l’élu local.

Nous y reviendrons !

Amara Souza Soumaoro, Correspondant à N’zérékoré

+224 621941777