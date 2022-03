Beyla : le préfet invite la population à investir dans la pisciculture

Le préfet de Beyla, le colonel Douramoudou Keita et le maire Djiba Donzo ont effectué un déplacement dans l’une des plus grandes piscicultures de la région qui appartient à un des fils de ladite localité, du nom d’Elhadj Sékou Cissé.

Cette pisciculture est située à 30 kilomètres du centre-ville de Beyla et à 12 Kilomètres de la sous-préfecture de Boola. Sur le terrain, le préfet s’est dit agréablement surpris par la qualité des étangs piscicoles avant d’inviter les autres fils du pays à faire autant. Car selon lui, cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’autosuffisance alimentaire qui est une priorité du CNRD.

« Je suis vraiment dépassé de constater cet immense investissement qui sera profitable pour toute la population. J’avais entendu, mais je ne savais pas la qualité de l’investissement fait par un des fils du pays. Tout récemment, la ministre de la Pêche avait entamé une tournée dans la région pour toucher du doigt les projets de pisciculture dans la région. Mais malheureusement, à cause de son calendrier, elle n’a pas pu visiter ce site. Mais je vous promets que le gouvernement est déjà informé. Et toutes les mesures seront prises pour vous accompagner. Ce que vous faites est énorme, car la réussite de ce projet viendra combler les crises de produits halieutiques dans la préfecture, voire dans la région et pourquoi pas le pays. J’invite donc les autres à faire autant, parce que de tels investissements profitent à toute la population », a expliqué le préfet.

De son côté, Djiba Donzo, le maire, a regretté que la délégation de la ministre ne se soit pas rendue sur les lieux.

« Le préfet a toujours souhaité que nous venions voir cette pisciculture. Malgré que la ministre ne soit pas venue, tout récemment, une mission du ministère était là en compagnie des partenaires au développement. Et la mission a fait savoir que c’est la meilleure pisciculture qu’elle a visitée. Vous le constatez vous-mêmes ici que l’eau se trouve en abondance dans les étangs. Ce qui est un facteur important pour la production des poissons. C’est un ouf de soulagement pour nous. La ville est toujours confrontée à ce manque de poisson. Et nous sommes confiants que ce projet nécessite d’être salué. De notre côté, on fera notre mieux pour l’aider, ce qui va pousser les autres à s’investir dans ce secteur », a fait savoir de son côté Djiba Donzo.

Interrogé sur le motif qui l’a poussé à faire la pisciculture, Elhadj Sékou Cissé précise : « C’est un projet qui me tient à cœur. La rareté des produits halieutiques a toujours demeuré dans la région. C’est pourquoi j’ai décidé de faire cette réalisation. Au début, ça n’a pas été facile comme tout début d’ailleurs. Mais heureusement, aujourd’hui les poissons vont être vendus dans deux mois. Le premier étang que vous voyez a déjà 5 mois et le second a 3 mois. Et je compte élargir juste 3 kilomètres. Mon ambition c’est de ravitailler le marché chaque mois 11 mille poissons dans un premier temps. Et la suite, l’objectif c’est de ravitailler abondamment le marché. »

Pour finir, notre interlocuteur a invité l’État Guinéen, notamment le ministère de la Pêche et de l’Aquaculture à venir en aide aux pisciculteurs dans l’approvisionnement des denrées des poissons. Une inquiétude que le préfet a promis de faire remonter avant d’ajouter que le Gouvernement fera des efforts dans ce sens.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

+224 621-94-17-77