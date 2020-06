Beyla : l’explosion d’une grenade fait 2 morts et des blessés graves

Les morts liés à l’explosion de grenade sont devenus fréquents dans le pays. Après les préfectures de Lola et Labé, c’est la ville de Beyla qui vient d’être endeuillée par l’explosion d’une grenade.

L’acte s’est produit dans la soirée du samedi dernier, au quartier Buffero, dans la commune urbaine. Cet autre drame a fait deux (2) morts et trois (3) blessés qui suivent présentement les soins intensifs à l’hôpital régional de Beyla.

Joint au téléphone, le maire de la commune, Djiba Donzo a confirmé la nouvelle, avant de préciser : « L’acte s’est passé hier samedi au quartier Buffero, dans la commune urbaine vers 19 heures. C’est le petit fils de Bangaly Condé qui l’a envoyé une grenade. Lui aussi voulait le démonter parce qu’il ne savait pas c’était quoi. Pendant ce temps, il était avec ses trois autres enfants. Et quand la grenade a explosé, son bras est coupé et il a beaucoup saigné. Son petit-fils aussi a été blessé et ses 3 autres enfants. Malheureusement, lui (Bangaly Condé) et son petit-fils sont décédés suite aux blessures graves. Les 3 autres enfants sont pour le moment à l’hôpital préfectoral où ils reçoivent des soins intensifs. Pour le moment, on ne sait pas d’où cette grenade est venue. Il y a certains qui disent que la grenade est tombée derrière un militaire et d’autres disent que c’est l’enfant aurait ramassé chez les vendeurs du fer », dira entre autres le maire.

Il a par ailleurs ajouté que les enquêtes sont déjà ouvertes pour élucider la provenance de cette grenade. Déjà, l’explosion d’une autre grenade toujours dans la région le mois dernier à Lola avait également fait deux morts.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré