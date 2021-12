Beyla: on s’engage à curer le nid de la rivière mythique de Bembeya en voie disparition

Le nouveau préfet de Beyla semble être décidé à sauver la rivière mythique de Bembeya qui traverse cette localité. Cette rivière a été pendant plusieurs décennies un lieu de rites et à donné son nom au célèbre orchestre Bembeya Zazz national qui a fait la fierté de la Guinée dans le monde.

Pour le colonel Douramoudou Ibrahima Keita, cette activité qui lui tient à coeur est selon lui, une manière de sauver nos moeurs mais aussi notre environnement.

« Vous savez que cette rivière qui est une fierté pour notre culture est aujourd’hui envahie par les riverains. Alors, il nous faut faire quelque chose pour la pérenniser puisqu’il s’agit de notre histoire. Aujourd’hui, nous avons des partenaires qui sont disponibles à nous accompagner dans ce sens. La force de feu président Ahmed Sékou Touré était axée sur la culture. Bembeya est un lieu historique que nous devons conserver pour enseigner à nos enfants. Toute la population de la Guinée et particulièrement celle de Beyla sait le rôle de cette rivière. C’est pourquoi, dans les jours à venir, nous allons, avec l’accompagnement de nos partenaires et les populations, la curer. C’est un héritage pour toute la nation , » a indiqué la première autorité préfectorale de Beyla.

De son côté, le maire Djiba Donzo a expliqué que ce projet est aujourd’hui le souci de toute la population de sa commune.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

