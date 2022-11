BGDA: passation de service entre le bureau du CA sortant et entrant 

Après plus d’une décennie, le Bureau Guinéen du Droit d’Auteur (BGDA) connaît enfin un changement. Après la nomination du nouveau bureau par décret du président de la transition le 17 octobre dernier, la passation de service entre le Président du Conseil d’Administration (CA) sortant en entrant à son siège a eu lieu à la Minière, ce mercredi 09 novembre.

La cérémonie du jour a été présidée par le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat accompagné des cadres de son département et des prestigieux invités en majorité des hommes de culture.

Prenant la parole, le ministre de la Culture du Tourisme et de l’Artisanat, Alpha Soumah (Bill de Sam) a, après les remerciements à l’endroit du bureau sortant, rappelé l’importance que le président de la transition accorde à la culture. « Comme vous le savez, la culture elle est l’un des secteurs de mon département, qui tient réellement à coeur au président de la transition. Dès le départ il s’est fixé lui-même des critères très stricts pour la sélection d’un ministre qui va lui faire honneur. On n’est jamais le meilleur dans son pays…Je tiens à remercier le président de la transition…pour le choix sur ma personne », a laissé entendre le ministre Alpha Soumah.

Poursuivant, il dira ceci: « Pour ce qui est du BGDA, dès le départ, nous avons compris qu’il y avait des véritables problèmes. Ces problèmes étaient d’ordre structurel et fonctionnel. Nous avions affaire à des textes caducs qui réglementaient ce secteur. Nous avions affaire à des velléités d’enrichissement illicite, nous avions affaire à certains cadres qui n’avaient rien à faire des problèmes des hommes de culture et des artistes. Ce que nous avons fait est tout à fait naturel, nous avons essayé d’inverser la tendance. Donc, nous avons commencé par retoucher ce texte, d’abord les statuts quand on a fini avec ça on est allé sur le problème fondamental c’est à dire le droit d’auteur puisque c’est la raison d’être du BGDA . Par rapport au statut, un décret a été pris pour que le nouveau statut soit adopté. Il existe, il sera bientôt vulgarisé. Vous prendrez connaissance du contenu, vous verrez qu’aujourd’hui le BGDA est outillé pour fonctionner normalement comme dans les autres pays ».

Le Président du bureau sortant qui a été installé en 2011 avec un bureau exclusivement composé d’artistes a dans son discours de circonstance rappelé quelques actions réalisées par le bureau qu’il a dirigé. Au titre des actions dont la « loi portant protection littéraire et artistique en Guinée « qui est devenue une loi salvatrice pour les artistes. « Nous avons f?dû batailler auprès de l’Assemblée Nationale de l’époque qui a effectivement voté à l’unanimité cette loi qui a été promulguée par le Chef de l’État. C’est cette loi pour laquelle on se battait. Nous avons réussi à la rétablir. Nous mettons la loi à la disposition du conseil d’administration entrant. Faites-en l’outil qui va sortir les artistes guinéens de l’ornière. Nous sommes à la disposition des membres du conseil entrant, qu’ils n’hésitent pas, parce que leur réussite c’est notre réussite, nous sommes tous des artistes », dira Moussa Célestin Camara, tout en remerciant ses confrères africains dont les Burkinabè, les Camerounais, les Sénégalais et même les Ivoiriens qui ont été d’une aide précieuse pour eux.

Le Président entrant, Sekouba Diakité, a de son côté remercié le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya pour la confiance placée en lui. « Le conseil d’administration, comme vous le savez est un organe de suivi et de contrôle…Mr le ministre, conformément au texte en vigueur de la République de Guinée, dans le cadre de cette protection, je vous garentis que nous serons au côté de la direction générale pour faire en sorte que cette perception qu’on attend soit effective. Nous ferons en sorte que la mission qui vous a été assignée par le président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, soit matérialisée au niveau du BGDA en faveur des artistes, en faveur des créateurs… », promet Sekouba Diakité.

Mamadou Yaya Barry et Mayi Cissé